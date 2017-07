XCOM 2: War of the Chosen: Trailer: Der Hexer geht auf ADVENT-Jagd - 4Players.de

Die Erweiterung War of the Chosen für XCOM 2 führt "die Auserwählten" ein - das sind einzigartige ADVENT-Feinde, die von den Ältesten beauftragt wurden, den Commander erneut gefangen zu nehmen. Zu diesen Auserwählten gehört neben der Attentäterin auch der Hexer (Warlock).Der Hexer ist mit einem Sturmgewehr bewaffnet und verfügt über zahlreiche psionische Fähigkeiten - zum Beispiel: Teleportation von Verbündeten, Gedankenkontrolle, Wahnsinn verursachen und die Beschwörung explodierender Spektralzombies. XCOM 2: War of the Chosen wird am 29. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Inside Look The Warlock