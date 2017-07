XCOM 2: War of the Chosen: Schnitter, Scharmützler und Horden von Verlorenen im Spielszenen-Trailer - 4Players.de

Nach der Vorstellung des Hexers haben 2K Games und Firaxis Games den Trailer "Lost and Abandoned" zu XCOM 2: War of the Chosen veröffentlicht. In dem Spielszenen-Video sind zwei der neuen Fraktionen (die Schnitter und die Scharmützler) zu sehen, während XCOM versucht, sie zur Beilegung ihrer Differenzen und zur Zusammenarbeit zu bewegen. Dabei stoßen sie auf Horden von Verlorenen und einen der namensgebenden Auserwählten.XCOM 2: War of the Chosen erscheint am 29. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Einen Überblick über die Features findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Lost and Abandoned Walkthrough