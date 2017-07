XCOM 2: War of the Chosen: Verkaufspreis löst hitzige Diskussionen aus - 4Players.de

2K Games und Firaxis Games haben vor wenigen Tagen den Vorverkauf von XCOM 2: War of the Chosen gestartet und dabei bekanntgegeben, dass die große Erweiterung für XCOM 2 39,99 Euro auf PC, PlayStation 4 und Xbox One kosten wird. Das Hauptspiel kostet 49,99 Euro (ohne Rabatt). Im Steam-Forum entbrannte daraufhin eine hitzige Diskussion über den Verkaufspreis, die mittlerweile über 500 Beiträge umfasst. Schon bei der Ankündigung des Add-ons sagte Jake Solomon (Designer von XCOM und XCOM 2) im Rahmen der PC Gaming Show (E3 2017), dass die Erweiterung sehr viele Inhalte und Neuerungen bieten würde. Seiner Einschätzung nach sei XCOM 2: War of the Chosen doppelt so umfangreich wie XCOM: Enemy Within und würde den Wiederspielwert deutlich erhöhen.XCOM 2: War of the Chosen wird am 29. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Im Kampf gegen Advent haben sich neue Widerstandsfraktionen (Schnitter, Scharmützler und Templer) gebildet, um der Alienbedrohung ein Ende zu setzen. Als Reaktion darauf erheben sich die "Auserwählten" - ein neuer Feind. Die Erweiterung wird neue Heldenklassen als Gegengewicht zu den "Auserwählten", mehr Spieltiefe im Strategieteil sowie neue Feinde, Einsätze und Umgebungen bieten.Letztes aktuelles Video: Lost and Abandoned Walkthrough