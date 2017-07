XCOM 2: War of the Chosen: Widerstandsgruppe: Die Templer - 4Players.de

Die Erweiterung War of the Chosen für XCOM 2 führt insgesamt drei neue Fraktionen ein. Diese Widerstandsgruppen können vom Commander rekrutiert werden, um an der Seite von XCOM zu kämpfen. Neben der Scharmützler-Fraktion gibt es noch die Schnitter und die Templer. Letztere sind eine zurückgezogen lebende Gruppe von Soldaten, die ihre Körper (und den Geist) mit psionischer Energie verbessert haben. Sie sollen daher am Rand der Menschlichkeit stehen."Drei zusätzliche Fraktionen haben sich erhoben, um den Widerstand der Erde zu stärken: die Schnitter, Scharmützler und Templer. Jede dieser Fraktionen verfügt über einzigartige Fähigkeiten und gegensätzliche Philosophien. Diese Fraktionen bieten mächtige Helden als Unterstützung in Einsätzen sowie neue Möglichkeiten für den Strategieteil." Zu dem verbesserten Strategieteil schreibt der Hersteller weiter: "Verwalte die Beziehungen von XCOM zu den Fraktionen und kontere die Operationen der Auserwählten auf der Avenger. Erteile neue Widerstandsbefehle, um deine persönliche Strategie zu priorisieren. Soldaten, Wissenschaftler und Ingenieure können nun in verdeckten Aktionen eingesetzt werden, die bei einem erfolgreichen Abschluss Vorräte gewähren und die Beziehungen zu den Fraktionen verbessern." XCOM 2: War of the Chosen wird am 29. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Inside Look The Templar