XCOM 2: War of the Chosen: Die Verlorenen und der Jäger - 4Players.de

In XCOM 2: War of the Chosen wird man auch auf "die Verlorenen" (The Lost) treffen . Die an Zombies erinnernden und in Gruppen agierenden Gegner werden von lauten Geräuschen angezogen und unterscheiden bei ihren Angriffen nicht zwischen ADVENT, Aliens und XCOM."Als die Aliens auf der Erde einfielen, wurden viele Großstädte durch Bombenangriffe oder Biowaffen verwüstet. Diese Massengräber und verlassenen Gebäude waren 20 Jahre lang sich selbst überlassen. In War of the Chosen kehrt XCOM nun dorthin zurück ... und stößt auf die Verlorenen (...) Die Verlorenen waren einst Menschen, deren leere Hüllen nun die alten Städte füllen. Diese hochgradig mutierten Kreaturen sind das Ergebnis der anhaltenden Einwirkung der Alientechnologie, die während der frühen Tage der Invasion zur Unterdrückung der Menschheit eingesetzt wurde. Sie sind nur noch hirnlose, umherwandelnde Hüllen. Ein einzelner Verlorener ist keine große Herausforderung, jedoch werdet ihr sie nie alleine vorfinden. Die Verlorenen ziehen in ganzen Horden durch die verlassenen Städte.""Während ihr gegen feindliche Truppen kämpft, können die Verlorenen irgendwo auf der Karte auftauchen und die Pläne beider Seiten zunichtemachen. Aber die Verlorenen lassen sich zumindest kurzzeitig zurückdrängen. Wenn ihr die Verlorenen mit Präzisionsschüssen ausschaltet, erhaltet ihr hierfür kostenlose Zusatzaktionen. Früher oder später reiht ihr einen Präzisionsschuss an den nächsten und trefft beim Ausschalten der anstürmenden Verlorenen viele kleine Mikro-Entscheidungen: Welche Waffe solltet ihr am besten nutzen? Welche Reichweite haben sie und wie viel Schaden verursachen sie? Wie viel Munition verbleibt euch noch? Wie weit ist das nächste Ziel entfernt? Irgendwann werdet ihr jedoch zwangsläufig von ihnen überrannt werden. Wir empfehlen folgende Taktik, bevor ihr überrannt werdet: Sucht nach Wegen, um die Verlorenen zu Feindpositionen zu locken und evakuiert vom Schlachtfeld, bevor noch mehr Verlorene eintreffen."Vor einigen Tagen haben Firaxis und 2K Games außerdem den Jäger vorgestellt. Der Jäger gehört zu den Auserwählten, die mit der Suche nach dem Commander betraut sind. "Der Jäger kann euch dank seines Kletterhakens an den ungewöhnlichsten Orten auflauern. Von diesen Jagdverstecken aus kann er einen Verfolgungsschuss abfeuern und den getroffenen XCOM-Soldaten überall auf der Karte anvisieren, ganz gleich, wo auch immer dieser sich versteckt. Wenn ihr den Lasersuchstrahl seht, bleibt euch genau eine Runde, um die Sichtlinie zu brechen, bevor er seinen Schuss abgibt. Der Jäger ist zudem berüchtigt für den Einsatz von Erschütterungsgranaten und Betäubungsschüssen, um mit seiner Beute zu spielen. Wie bei seinen Geschwistern besteht die wahre Gefahr jedoch in der Gefangennahme und dem Verhör eurer Soldaten, um die Position der Avenger zu erfahren."