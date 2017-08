XCOM 2: War of the Chosen: Neue Gegner: Purifikatoren, Priester und Phantome - 4Players.de

Der Kampf gegen ADVENT geht in der Erweiterung XCOM 2: War of the Chosen weiter. Im Add-on kehrt XCOM in die Randgebiete und die verlassenen Städte zurück, die bei der ersten Invasion "verloren gingen". In diesen Gebieten trifft man auf drei neue Feindeinheiten: die flammenwerfenden Purifikatoren, die verstohlenen Phantome und die psionisch verstärkten Priester.Advent-Purifikatoren: "Die Verlorenen - die stark mutierten, unmenschlichen Horden in den verlassenen Städten - müssen geläutert werden. Die ADVENT-Purifikatoren sind bestens gerüstet für diese Aufgabe. Sie werden häufig zum Kampf gegen die Verlorenen oder für Vergeltungsschläge eingesetzt und ihre Flammenwerfer verursachen geringen, aber dafür dauerhaften Schaden in einem großen Gebiet. Purifikatoren verursachen nicht nur Schaden in weitläufigen Bögen in ihrer Nähe, sondern sind auch für den Einsatz von Brandgranaten bekannt. Haltet diese ADVENT-Einheit auf Distanz. Weitergehende Informationen deuten darauf hin, dass Purifikatoren bei ihrem Tod möglicherweise explodieren."Advent-Priester: "Die Fähigkeiten der Priester sind das Ergebnis von genetischen Modifikationen der ADVENT-Truppen. Sie tragen Magnetgewehre bei sich, aber die wahre Gefahr liegt in ihren Psi-Fähigkeiten. Priester können feindliche Einheiten unter Gedankenkontrolle bringen, Ziele in Stasis versetzen und - in der Hitze des Gefechts – mitunter sogar dem Tod von der Schippe springen und sich in einen Schild hüllen, wenn sie tödlichen Schaden erleiden. Priester können zudem ihre Verbündeten mithilfe der Gedankenverschmelzung Heiliger Krieger stärken. Dies stellt eine Herausforderung, aber zugleich auch eine Gelegenheit dar. Die betroffenen Verbündeten erhalten zwar bessere Werte, aber wenn ihr es schafft, einen Priester während der Verschmelzung auszuschalten, stirbt auch die mit ihm verbundene Einheit."Phantom: "Das Phantom ist eine erst vor kurzem entdeckte humanoide Alienspezies, die sich auf Täuschung spezialisiert. Ein Phantom kann sich jederzeit in eine schwarze Nanoroboter-Wolke verwandeln und so aus der Sicht entschwinden. Lasst diese verstohlene Gefahr nicht zu dicht an euch ran. Phantome sind dafür bekannt, mit ihrer Fähigkeit Schattenbindung XCOM-Soldaten an Ort und Stelle festzuhalten und Schattenkopien von ihnen zu erstellen, die über dieselben Fähigkeiten verfügen. Seid darauf vorbereitet, schattenhafte Spiegelbilder eurer eigenen Truppmitglieder zu bekämpfen. Seid wachsam und wahrt die Distanz - Phantome verfügen über die Fähigkeit Schrecken, die Feinden Schaden zufügt und sie selber heilt. Phantome haben zudem auch blitzschnelle Reflexe, sodass der erste Soldat, der im Feuerschutz auf sie schießt, sie immer verfehlt. Versucht also, Kreuzfeuerpositionen einzurichten, wenn ihr sie jagt. Wir haben allerdings erfahren, dass Gefechtsscanner sowie das Scanprotokoll einige der Verborgenheitsvorteile der Phantome aufheben können."Letztes aktuelles Video: Inside Look New Enemies