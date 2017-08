XCOM 2: War of the Chosen: Propagandazentrale zur Poster-Erstellung - 4Players.de

"Fotokabine: Benutze Dutzende von Anpassungsoptionen, wie Hintergründe, Filter, Posen und mehr, um Bilder von deinen Truppen zu entwerfen, anzupassen und mit der Welt zu teilen.

Charaktersammlung: Importiere deine eigenen Soldaten aus XCOM 2 in die Propagandazentrale zur Verwendung in der Fotokabine. Bereite dich auf deine nächste Kampagne vor, indem du einen komplett neuen Trupp erstellst und die Sammlung in XCOM 2: War of the Chosen importierst.

Beeinflusse die Welt: Greife mit nur einem Klick auf deine Werke zu, um sie schnell und einfach zu teilen."

2K und Firaxis Games haben die (kostenlose) XCOM 2: War of the Chosen Propagandazentrale bei Steam veröffentlicht, mit der interessierte Spieler ihre eigenen Memes und Poster mit XCOM-Bezug vor dem Verkaufsstart (PC) am 29. August 2017 erstellen können."Damit können die Fans ihre eigenen Propaganda-Poster mit einer Vielzahl von Hintergründen, Filtern und Soldatenposen erstellen. Die Propagandazentrale enthält zudem auch den Charaktereditor zum Erstellen eigener Charaktere und Poster unabhängig von einem Kauf von XCOM 2: War of the Chosen."Letztes aktuelles Video: Inside Look New Enemies