XCOM 2: War of the Chosen: Umfangreiche Erweiterung für PC veröffentlicht - 4Players.de

2K und Firaxis Games haben die Erweiterung XCOM 2: War of the Chosen für XCOM 2 auf PC veröffentlicht . Der Preis des umfangreichen Add-ons beträgt 39,99 Euro. Die Konsolen sollen am 12. September 2017 versorgt werden. Die Umsetzungen für Mac und Linux folgen später.XCOM 2: War of the Chosen umfasst drei spezielle Gegner (Jäger, Hexer, Attentäterin), neue Umgebungen, Waffen und Einsatzziele, Verbesserungen im Strategieteil (verdeckte Aktionen, Widerstandsbefehle, Beziehungen zu Fraktionen), weitere Anpassungsoptionen, einen Herausforderungsmodus und drei neue Widerstandsfraktionen, die jeweils über eine eigene Heldenklasse verfügen, mit denen XCOM zusammenarbeiten kann."Mit XCOM 2: War of the Chosen hat Firaxis eine herausragende Erweiterung für die preisgekrönte XCOM-Reihe geschaffen", so Matt Gorman, VP für Marketing bei 2K. "Mit einer Menge Verbesserungen des Gameplays und neuen Erfahrungen definiert Firaxis Games weiterhin die endlos wiederspielbare Kampagne von XCOM 2 neu.""Wir können es kaum erwarten, dass die Fans XCOM 2: War of the Chosen in die Hände bekommen. Die Anzahl an zusätzlichen Features, Gegnern und Verbündeten gibt den Spielern völlig neue Möglichkeiten, um Taktiken und Strategien einzusetzen, wenn sie sich in die Geschichte stürzen. Außerdem sind wir gespannt auf den neuen Herausforderungsmodus, der es Spielern ermöglicht, ihre taktischen Fähigkeiten gegen Spieler auf der ganzen Welt zu verbessern", ergänzt Jake Solomon, Creative Director von XCOM 2 bei Firaxis Games.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer