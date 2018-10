XCOM 2: War of the Chosen: Tactical Legacy Pack für PC angekündigt; zeitbegrenzt kostenlos - 4Players.de

"Neue Spielmodi Legacy-Einsätze: Führe einen Trupp von Soldaten durch eine Reihe aufeinanderfolgender und miteinander verbundener taktischer Einsätze: Centrals Archiv - Central Officer Bradford und weitere wichtige Mitglieder von XCOM rekapitulieren die entscheidenden Einsätze zwischen den Ereignissen von XCOM: Enemy Unknown und XCOM 2, die letztlich zum Aufkeimen des Widerstands geführt haben: Spuren der Vergangenheit - Nach der Zerstörung des XCOM-Hauptquartiers beginnt Central Officer Bradford seinen Weg zum Aufbau des Widerstands, indem er dorthin zurückkehrt, wo alles angefangen hat. Es kam aus dem Meer - Die Übertragungen eines aufstrebenden Radio-DJs wecken die Aufmerksamkeit eines unerwünschten Publikums. Nun liegt es an Central, den DJ vor den endlosen Horden hungriger Zuhörer zu bewahren. Avenger-Montage - Begleite Lily Shen, während sie die Avenger zur neuen Basis für die wachsenden Truppen einer wiedererstarkten XCOM umrüstet. Das Lazarus-Projekt - ADVENT entführt wichtige Mitglieder des Widerstands und es liegt an Central, einige der berühmtesten Soldaten von XCOM zu retten. Widerstandsarchiv - Bekämpfe die feindlichen Truppen in einer Reihe taktischer Einstätze mit steigender Schwierigkeit. Scharmützelmodus - Erstelle und spiele deine eigenen benutzerdefinierten taktischen XCOM-Einsätze mit dem integrierten Editor, der die Anpassung zahlreicher Optionen (z. B. Karte, Truppzusammenstellungen, Ziele, Feinde und vieles mehr) ermöglicht.

Neue Karten: Stürz dich in Gefechte auf 28 neuen Karten, einschließlich neu aufgelegter Karten und Szenen aus XCOM: Enemy Unknown und XCOM: Enemy Within. Diese Karten kommen in den Einsätzen aus Centrals Archiv vor.

Neue Waffen und Rüstungen: Statte deine Soldaten mit neu interpretierten Versionen der konventionellen, Laser- und Plasmawaffen sowie der Kevlar-, Schalen- und Titanrüstungen aus XCOM: Enemy Unknown aus. Schließe Centrals Archiv ab, um diese neuen Ausrüstungsgegenstände auch für die reguläre Einzelspielerkampagne freizuschalten.

Neue Anpassungs- und Fotokabinen-Optionen: Individualisiere deine Soldaten mit neuen Einstellungen und Helmen. Erstelle neue Bilder in der Fotokabine mit zusätzlichen Hintergründen, Farben und Charakterposen.

Neue Soundtrack-Optionen: Über die neue Soundtrack-Auswahl kannst du entscheiden, ob du die Kampagne von XCOM 2: War of the Chosen mit dem ursprünglichen Soundtrack, dem Soundtrack von XCOM: Enemy Unknown oder einen brandneuen, von der Musik aus dem ursprünglichen UFO: Enemy Unknown inspirierten Soundtrack spielen möchtest.

Offline-Herausforderungsmodus: Spiele alle der über 100 Herausforderungen aus War of the Chosen so oft du willst."

Am 9. Oktober 2018 werden 2K und Firaxis Games das XCOM 2: War of the Chosen - Tactical Legacy Pack für PC, Mac und Linux veröffentlichen. Das DLC-Paket soll allen Besitzern der PC-Fassung von XCOM 2 sowie XCOM 2: War of the Chosen bis zum 3. Dezember um 18:59 Uhr kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Danach wird es 7,99 Euro kosten.Das Tactical Legacy Pack erzählt die Geschichte der Ereignisse zwischen XCOM: Enemy Unknown und XCOM 2 und enthält neue Spielmodi, Karten, Waffen, Rüstungen und Fotokabinen-Optionen.Folgende Features nennen die Hersteller:Letztes aktuelles Video: Tactical Legacy Pack