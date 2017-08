The Crew 2: Mit Harley-Davidson-Motorrädern - 4Players.de

In The Crew 2 wird man mit mehreren exklusiven Harley-Davidson-Motorrädern über die virtuellen Highways in Amerika fahren können (ein Jahr exklusiv für die Rennkategorie). "Im Garagenbau-Stil und mit unerbittlichen Minimalismus wird zunächst die Harley-Davidson Iron 883 im Spiel erscheinen. Die Iron 883 ist eine wendige Stadtmaschine (...) Weitere Modelle werden mit der Zeit in The Crew 2 integriert.""Harley-Davidson ist eine legendäre, weltweite Marke, die tief in der amerikanischen Kultur verankert ist", sagt Ahmed Boukhelifa, Managing Director bei Ivory Tower. "Die Partnerschaft lag auf der Hand, da Harley-Davidson denselben Durst nach uneingeschränkter Erkundung und der amerikanischen Leidenschaft für alles Motorisierte repräsentiert. Das hat unsere Vision für The Crew 2 inspiriert.""Harley-Davidson hat eine lange Tradition, die den American Spirit, die Freiheit und die Liebe zu offenen Strecken zu feiern. Seit fast 115 Jahren erkunden unsere Kunden die amerikanischen Städte und Straßen mit unseren Motorrädern. Mit der Veröffentlichung von The Crew 2 hoffen wir, noch mehr Leute jeden Alters dazu zu inspirieren, sich für den Motorradsport zu begeistern", sagt Heather Malenshek, Vice President Global Marketing & Brand der Harley-Davidson Motor Company.The Crew 2 wird im Frühjahr 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Interessierte Spieler können sich für den Betatest hier anmelden Letztes aktuelles Video: E3 2017 Pressekonferenz-Vorstellung