The Crew 2: Erscheint Anfang nächsten Jahres in mehreren Editionen - 4Players.de

The Crew 2 hat ein Releasedatum: Wie Ubisoft bekannt gibt, erscheint das Open-World-Rennspiel von Ivory Tower am 16. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Optimierungen für die PS4 Pro und die Xbox One X sind ebenfalls angedacht. Vorher ist noch eine Beta geplant, für die man sich hier bewerben kann.Vorbesteller erhalten das Legendary Motor Paket, das die beiden folgenden Vehikel enthält:· 2016er Mercedes-AMG C 63 Touring Car und· 2017er HARLEY-DAVIDSON IRON 883 2017Die Deluxe Edition enthält neben dem besagten Motor-Paket auch das Motorsport-Deluxe-Paket mit folgenden Inhalten:- 2017er FORD F-150 RAPTOR RACE TRUCK,- 2008er ABARTH 500 MONSTER TRUCK EDITION,- PILATUS PC-21 Kunstflugzeug- Drei einzigartige Rennfahrer-Outfits, um den Avatar der Spieler zu gestaltenDie physische Edition beinhaltet außerdem eine Karte der USA und ein Set an Familien-Stickern.Last but not least gibt es auch eine Gold Edition, die ausschließlich digital angeboten wird. Sie enthält neben den beiden Paketen auch den Season Pass und gewährt bereits ab dem 13. März einen früheren Zugang zum Spiel.Letztes aktuelles Video: gamescom 2017 Spielszenen-Trailer