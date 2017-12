The Crew 2: Termin verschoben; soll bis September 2018 erscheinen

Der Veröffentlichungstermin von The Crew 2 ist verschoben worden. Das Open-World-Rennspiel von Ubisoft wird nicht mehr Mitte März 2018 (16. März) erscheinen, sondern erst im ersten Halbjahr des nächstes Geschäftsjahres (April 2018 bis September 2018). Die Entwickler wollen die zusätzliche Zeit nutzen, um allgemein die Qualität zu verbessern und mehr Feedback von Fans (durch Anspiel-Möglichkeiten) umsetzen zu können.Ubisoft hat nicht nur die Veröffentlichung von The Crew 2 verschoben. Auch der Termin von Far Cry 5 verschiebt sich um einen Monat - vom 27. Februar 2018 auf den 27. März 2018. Ein drittes, bisher noch nicht angekündigtes Spiel, das eigentlich bis Ende März 2018 erscheinen sollte, wurde ebenfalls auf das Geschäftsjahr 2019/2020 (bis Ende März 2019) verlegt.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau