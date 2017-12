The Crew 2: Anmeldung zum Betatest

Ich hab ehrlich gesagt keine als zu hohen Erwartungen an The Crew 2 und dass obwohl ich mit dem ersten Teil etwa 100h Spaß hatte.Gerade dass man The Crew als quasi "Race MMO" verkauft hat und dann kaum sinnvolle Multiplayer Sachen geboten hat, stört mich in der Retrospektive doch sehr.Ebenfalls als großes Problem sehe ich das Tuning-System: zufällige Upgrades für mein Auto als Belohnung von Rennen sind ganz großer Mist.Dann noch die Tendenz 2017 dazu betrachten, das Gameplay selbst zu monetarisieren über Lootboxen...Nun ja, vielleicht lernt man ja aus den Fehlern von The Crew 1 und macht den zweiten Teil da deutlich besser.Vielleicht aber auch nicht und The Crew 2 wird eine Katastrophe ala NfS Payback, man weiß es erst, wenn das Spiel tatsächlich erschienen istFalls September/ November 2018 aber dann tatäschlich Forza Horizon 4 kommen sollte, wird es bei mir wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eher FH4 als The Crew 2 werden.