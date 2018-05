The Crew 2: Die vier Einstiegs-Rennen der Disziplinen im Video - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen Das erste Offroad-Rennen



Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen Das erste Offroad-Rennen

Das Rennspiel The Crew 2 von Ubisoft wird am 29.6. für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Wir haben auf einem Vorschau-Event bereits intensiv spielen können - und zeigen euch in den Videos die Einstiegs-Events der Disziplinen Straßenrennen, Offroad, Speedboat und Kunstflug.