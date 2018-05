The Crew 2: Systemvoraussetzungen, Grafikoptionen, Lenkradunterstützung und mehr - 4Players.de

Auflösung: 1080p

Grafikvoreinstellung: Niedrig

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64-Bit-Versionen)

Prozessor: Intel Core i5-2400s @ 2,5 GHz oder AMD FX-6100 @ 3,3 GHz oder entsprechend

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD HD 7870 (2 GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

Arbeitsspeicher: 8 GB

Auflösung: 1080p

Grafikvoreinstellung: Hoch

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (nur 64-Bit-Versionen)

Prozessor: Intel Core i5-3470 @ 3,2 GHz oder AMD FX 6350 @ 3,9 GHz oder entsprechend

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 760 oder AMD R9 270X (4 GB / 2 GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

Arbeitsspeicher: 8 GB

Auflösung: 1080p

Grafikeinstellung: Hoch

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8. 1, Windows 10 (nur 64-Bit-Versionen)

Prozessor: Intel Core i5-4690k @ 3,5 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 @ 3 2 GHz oder entsprechend

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) oder GTX 970 (4 GB) oder AMD RX 470 (4 GB / 8 GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

Arbeitsspeicher: 8 GB

GeForce GTX 600-Reihe: GeForce GTX 660 oder besser

GeForce GTX700-Reihe: GeForce GTX 760 oder besser

GeForce GTX900-Reihe: GeForce GTX 950 oder besser

GeForce GTX 10-Reihe: GeForce GTX 1050 oder besser

Radeon HD 7000-Reihe: Radeon HD 7870 oder besser

Radeon 200-Reihe: Radeon R9 270x oder besser

Radeon 300-/Fury X-Reihe: Radeon R7 370 oder besser

Radeon 400-Reihe: Radeon RX 460 oder besser

Radeon Vega-Reihe: beliebige Radeon Vega-Reihe

"Bildschirmauflösungsauswahl mit mehrfach-Bildseitenverhältnis-Unterstützung, einschließlich 21/9-Bildschirme

Fenstermodi (exklusiver Vollbildmodus, klassisches Fenster und randlos bildschirmfüllend)

FPS-Limit, bis zu 60 FPS

V-Sync ein/aus

Grafikvoreinstellungen und angepasste Werte: Geometrie: Legt die Details der Ansichtdistanz fest. Schatten: Legt die Auflösung und Qualität der Schatten im Spiel fest. Texturen: Legt die Qualität der Texturen im Spiel fest. Ein Spielneustart ist erforderlich, um die Änderungen anzuwenden. Environment Mapping: Legt die Qualität und die Auflösung von Echtzeitreflexionen und indirekter Beleuchtung fest. Tiefenschärfe: Legt die Qualität der Tiefenschärfe fest. Bewegungsunschärfe: Legt die Stärke und Qualität der Unschärfe im Spiel fest, die entsteht, wenn man sich bewegt. Sie kann auch deaktiviert werden. Gras: Legt die Dichte von Gras in der Spiellandschaft fest. Volumetrische Effekte: Legt die Qualität von Wolken und Nebel fest. Kantenglättung: Legt die Schärfe von Kanten und die allgemeine Grafiktreue fest. Umgebungs-Okklusion: Legt die Details von Schatten basierend auf ein oder zwei sich überschneidenden Objekten fest. Screen space reflection: SSR erlaubt eine weitere Verbesserung des Environment Mapping, indem Teile des gerenderten Bildes genutzt werden, falls dies möglich ist. Der Spieler kann die SSR-Qualität auswählen oder sie auf leistungsschwachen Geräten ausschalten. Wetter: Legt die Qualität der Wettereffekte im Spiel fest. Terrain: Terrainqualitätseinstellungen können benutzt werden, um den Detailreichtum auf mittlere und weite Sicht festzulegen. 3-Monitor-Sichtfeldskalierungsfaktor: Wenn der Spieler eine Konfiguration mit 3 Monitoren benutzt, ermöglicht es ihm dieser Faktor, die Ansicht mehr oder weniger auf den Bildschirm in der Mitte zu fokussieren und eventuelle Sichtfelddeformationen aufgrund ungewöhnlicher Bildseitenverhältnisse zu korrigieren."



[PC] Fanatec ClubSport Wheel

[PC] Thrustmaster TX Racing Wheel

[PC] Thrustmaster T500 RS Racing wheel (mit Ferrari GTE 458 Challenge Rim )

[PC] Thrustmaster T300RS Racing WHEEL

[PC] T500 RS Gear Shift

[PC] Thrustmaster T100 (Thrustmaster F430 Force Feedback)

[PC] Thrustmaster Ferrari Red Legend

[PC] Logitech Driving Force GT

[PC] Logitech G27

[PC] Twin Wheel F1 Combo Wheel

[PC] Simraceway SRW-S1

[PC] Thrustmaster TS-PC Racer



[Xbox One] ThrustMaster Ferrari 458 Spider Racing Wheel – Xbox One

[Xbox One, PC] Thrustmaster VG TX Racing Wheel Leather Edition Premium Official Xbox One Racing Wheel

[Xbox One, PC] Thrustmaster TS-XW Racer - P310 Competition Mod

[Xbox One, PC] Fanatec csl elite racing wheel Xbox One

[Xbox One, PC] Thrustmaster TMX Pro



[PS4/PC] Logitech G29 Driving Force Race Wheel + Logitech G Driving Force Shifter Bundle

[PS4/Xbox One] TH8A Add-On Shifter

[PS4/PC] Thrustmaster T-GT

[PS4/PC] Fanatec csl elite racing wheel PS4

[PS4/PC] Thrustmaster T500 RS Racing wheel

[PS4/PC] Thrustmaster T150



[PC] Logitech Extreme 3D Pro Joystick für Windows

[PC] Thrustmaster T16000M FCS Flight Pack - PC

[Xbox One/PC] Thrustmaster,T. Filght Hotas One.

[PS4/PC] Thrustmaster T. Flight Hotas 4 Flight Stick für PS4 & PC.

[PS4/PC] Thrustmaster TFRP Flight Rudder Pedals für PC & Playstation 4

[PS4/PC] Thrustmaster TFRP Flight Rudder Pedals for PC & Playstation 4

Ubisoft hat Details zur PC-Version, den Grafikoptionen, den Systemvoraussetzungen und der Lenkradunterstützung von The Crew 2 bekannt gegeben. Geboten werden Unterstützung von 4K (UHD), 21:9-Ultrawide-Monitoren und Mehrfachmonitoren (bis zu drei Monitore), automatische Umschaltung des Eingabegeräts und erweiterte Gamepad-Unterstützung (DirectInput/XInput) und Lenkradunterstützung (kompatible Geräte, siehe weiter unten). Zunächst zu den Systemanforderungen:"Bitte beachtet, dass, abgesehen von der Minimalkonfiguration, manche Prozessoren mit dem Spiel oder einigen seiner Funktionen nicht kompatibel sein können, zum Beispiel Prozessoren ohne SSE 4. X Instruction Set (seit 2006 im Handel) und Prozessoren ohne AVX Instruction Set."Unterstützte NVIDIA-Grafikkarten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung:Unterstützte AMD-Grafikkarten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung:Grafikoptionen:Steuerung mit Maus und Tastatur oder folgenden Controllern auf PC: Microsoft Xbox 360, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox One Elite, Sony Playstation 4 und Steam Controller.Unterstützte Lenkräder und Joysticks:Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen Das erste Offroad-Rennen