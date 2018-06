The Crew 2: Offene Beta lässt sich bereits herunterladen und ab dem 21. Juni spielen - 4Players.de

Ubisoft will Interessierte bereits jetzt auf das Arcade-Rennspiel The Crew 2 einstimmen. Mit der Open Beta können Motorsport-Fans schon vor dem offiziellen Release die Tür zur offenen Rennspielwelt von Ivory Tower öffnen - was im entsprechenden E3-Trailer beworben wird. Die Testphase für alle drei Plattformen (PC, PlayStation 4 und Xbox One) dauert vom 21. bis zum 24. Juni. Wer möglichst früh dabei sein möchte, kann bereits jetzt die nötigen Daten herunterladen.





"Düsseldorf, 11. Juni 2018 – Ubisoft® kündigte heute im Rahmen der Electronic Entertainment Expo (E3) an, dass die Open Beta von The Crew 2 vom 21. Juni um 10 Uhr bis zum 25. Juni um 10 Uhr für PlayStation, Xbox One und Windows PC zur Verfügung steht. Spieler, die sich schon vor der Veröffentlichung hinter das Steuer ihrer Lieblingsautos, Motorräder, Boote und Flugzeuge setzen wollen, können sich ab jetzt registrieren unter: thecrewgame.com/openbeta



Die Open Beta führt die Spieler in die vielseitige Spielwelt ein und stellt ihnen in die verschiedenen Regionen, Städte und Motorsport-Aktivitäten vor. Während Spieler Missionen zu Land, zu Wasser und in der Luft erfüllen, schalten sie im Rahmen der ersten beiden Level neue Disziplinen und Fahrzeuge frei und gewinnen immer mehr Follower dazu. Genau wie das am 29. Juni erscheinende Spiel kann die Open Beta als Einzelspieler oder mit bis zu drei Freunden gleichzeitig auf der gleichen Plattform gespielt werden.



In The Crew 2, das von Ubisoft Ivory Tower* in Lyon entwickelt wird, können Spieler die Spannung des amerikanischen Motorsports in den vollständig überarbeiteten und neu gestalteten USA erleben. The Crew 2 erweitert die physikalischen Grenzen und stellt die Fähigkeiten von Renn- und Open-World-Fans im endlosen Wettbewerb oder bei der Erkundung erneut auf die Probe. Dabei ist es gleichgültig, ob allein oder mit Freunden gespielt wird. Von Küste zu Küste können die Rennfahrer Amerika erkunden und gegeneinander um den Titel des größten Motorsport-Champions antreten. Sie können eine Vielzahl exotischer Autos, Motorräder, Boote und Flugzeuge sammeln, mit denen sie die Motorsportszene auf dem Land, zu Wasser und in der Luft dominieren. Das Spiel bietet Herausforderungen und Inspirationen in den vier verschiedenen Motorsportfamilien: Street Racing, Off-Road, Pro Racing und Freestyle. Hierfür steht eine breite Auswahl an verschiedenen Fahrzeugtypen zur Verfügung.



The Crew 2 erscheint weltweit am 29. Juni 2018 für PlayStation®4, Xbox One und Windows PC. Besitzer der Gold Edition können das Spiel vor Veröffentlichung bereits am 26. Juni 2018 im Zuge des Vorabzugangs spielen, der nur einen Tag nach Ablauf der Open Beta beginnt."

Letztes aktuelles Video: E3 2018 Open-Beta-Trailer Start your Story