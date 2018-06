The Crew 2: Offener Betatest auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gestartet - 4Players.de

Ubisoft hat den offenen Betatest von The Crew 2 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gestartet. Den Spiel-Client kann man im PlayStation Store für PS4, im Microsoft Store für Xbox One und bei Uplay für PC runterladen. Bei Steam ist die Beta aktuell noch nicht verfügbar. Laut Ubisoft wird der Steam-Start "heute Abend" erfolgen . Die Open Beta soll bis zum 25. Juni 2018 dauern.Acht Disziplinen können in der Open Beta ausprobiert werden: Street Race, Powerboat, Rally Raid, Aerobatics, Touring Car, Drift, Motocross und Jetsprint. Ubisoft schreibt weiter: "Das gesamte Freifahrt-Erlebnis steht euch in der Open Beta zur Verfügung! Ohne Ladezeiten und völlig barrierefrei könnt ihr mit euren Freunden die gesamten USA erkunden. (...) Beim Motorsport geht es nicht nur um den Nervenkitzel, sondern auch um Begeisterung und Fahrzeuge. Egal ob ihr Fans von Motorrädern, Supercars, Booten oder Flugzeugen seid, in der Open Beta kommt ihr auf eure Kosten, da ihr die Möglichkeit habt, alle Fahrzeuge aus dem The Crew 2-Line-up freizuschalten und im Freien Fahren zu steuern!"The Crew 2 erscheint weltweit am 29. Juni 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Besitzer der Gold Edition können das Spiel bereits vor der Veröffentlichung ab dem 26. Juni 2018 im Zuge des Vorabzugangs spielen.Darüber hinaus haben Ubisoft und das Red Bull Media House das Event "Face Your Ride" angekündigt. "Zur Feier der kommenden Open Beta, die vom 21. bis 25. Juni auf Playstation 4, Xbox One und PC stattfindet, können Spieler ihre besten Stunts auf www.faceyourride.com einreichen und erhalten somit die Chance auf eine gemeinsame Stuntfahrt mit Red Bull Trophy Truck-Fahrer Bryce Menzies. (...) Außerdem haben alle The Crew 2-Open-Beta-Spieler die Möglichkeit, an einer von vier „Red Bull Drifter Shifters“-Events teilzunehmen und dabei mit ausgewählten und offiziellen Red Bull-Fahrzeugen durch die offene Spielwelt zu fahren, darunter den Formel 1 RB13, einen Red Bull Buggy, der Bryce Menziez Pre-Runner Truck und viele mehr. Mehr Red Bull Inhalte erwartet die Spieler in den kommenden Monaten."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Open-Beta-Trailer Start your Story