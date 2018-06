The Crew 2: Trailer zum Verkaufsstart und Musikvideo von Summer Cem - 4Players.de

Ubisoft hat nach dem Ende der Open Beta den Launch-Trailer zum Verkaufsstart von The Crew 2 veröffentlicht. Das Rennspiel wird am 29. Juni für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Käufer der Gold Edition dürfen schon heute loslegen. Das Spiel wurde von Ubisoft Ivory Tower in Lyon entwickelt. Die Partner-Studios sind Ubisoft Bukarest, Ubisoft Paris, Ubisoft Shanghai und Massive - ein Ubisoft Studio.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart"Die Spieler können die Spannung des amerikanischen Motorsports in den vollständig überarbeiteten und neu gestalteten USA sowohl alleine als auch mit bis zu vier Freunden auf der gleichen Plattform im 4-Spieler-Koop erleben", schreibt der Publisher.Außerdem entstand in Zusammenarbeit mit dem Deutschrapper Summer Cem ein Musikvideo. Der Song "Crew" wird auch Teil der limitierten Premium Box des Albums Endstufe sein, das am 6. Juli 2018 erscheint.