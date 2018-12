The Crew 2: Kostenloses Wochenende bis zum 16. Dezember auf PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Vom 13. Dezember bis zum 16. Dezember wird The Crew 2 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One kostenlos spielbar sein. Man wird Zugang zum kompletten Rennspiel haben, einschließlich der neuesten Ergänzungen Demolition Derby und dem PvP-Modus.Ubisoft: "Spieler, die ihre Reise in der offenen Welt von The Crew 2 in den USA fortsetzen wollen, behalten nicht nur ihren Spielverlauf, sondern erhalten auch einen Rabatt von bis zu 67 Prozent auf die The Crew 2 Standard, Deluxe und Gold Edition und 30 Prozent Rabatt auf den The Crew 2 Season Pass in allen Onlinestores vom 13. Dezember bis 20. Dezember. Zusätzlich erhalten Spieler, die vom 13. bis 16. Dezember an dem kostenlosen Wochenende von The Crew 2 teilnehmen, am 17. Dezember entsprechend ihrer Plattform ein kostenloses, exklusives Fahrzeug. BMW Z4 GT3 2011 (Xbox One), Maserati Gran Turismo S 2009 - Touring Car Edition (PlayStation 4) und Ford GT 2005 -– Touring Car Edition (PC)."The Crew 2 ist bereits für die Vorinstallation im Uplay Store auf dem Windows PC verfügbar. Weitere Informationen zum freien Wochenende mit genauen Start- und Endzeiten für jede Plattform findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Free Weekend Dezember Trailer