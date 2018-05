Skull & Bones: Piratenspiel verschiebt sich auf 2019 - 4Players.de

Ubisoft verschieb sein Piratenspiel Skull & Bones auf das nächste Geschäftsjahr (01.04.2019 - 31.03.2020). Das geht nach Angaben von DualShockers aus einer Telefonkonferenz hervor, wonach der Mehrspieler-Titel nicht mehr in diesem Geschäftsjahr veröffentlicht werden soll, das erst am 31. März 2019 endet. Mit der Verschiebung soll garantiert werden, dass das Studio in Shanghai die nötige Zeit erhält, um das Spiel weiter zu optimieren.Laut Chief Financial Officer Alain Martinez habe sich diesbezüglich nicht nur Ubisoft, sondern die gesamte Spieleindustrie verändert und zögert nicht länger damit, eine Spieleveröffentlichung zu verschieben, wenn es für die Qualität und den erhofften Erfolg nötig erscheint.Ubisoft Shanghai arbeitet bereits seit zwei Jahren an Skull & Bones, das auf der E3 2017 enthüllt wurde und das bisher größte sowie ambitionierteste Projekt des Studios darstellt. Trotz der Verschiebung ist es aber nicht ausgeschlossen, dass der Titel auch auf der diesjährigen E3 thematisiert und präsentiert wird.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2017 What You Need to Know