Skull & Bones: Actionreicher E3-Auftritt in bewegten Bildern; Details zu Online-Schlachten im "Jagdrevier" - 4Players.de

Bei der E3-Präsentation des Piratenspiels Skull & Bones ließ Ubisoft es wortwörtlich krachen - denn in den gezeigten Spielszenen wurde ein gegnerisches Schiff mit stetigem Beschuss von Kanonenkugeln praktisch in eine Schweizer Käse verwandelt. Im teils kooperativen Online-Modus Jagdrevier machte sich ein Spieler in der offenen Welt vom Chagos-Archipel aus auf die Jagd nach einem Konvoi.



Die Mission umfasste die Rekrutierung der passenden Crew, Informationsbeschaffung, Kämpfe mit einer Kanonen-Spezialfähigkeit sowie das Herbeirufen anderer Piraten in einer brenzligen Situation. Das Spiel erscheint 2019 für PlayStation 4 (Pro), Xbox One (X) und Windows. Auf der offiziellen Website kann man sich ab sofort für die Beta anmelden. Unter Dieben gibt es keine Ehre, so die Botschaft der Präsentation, denn auf den Meeren des Spiels seien lediglich seelenlose Imperien, gierige Händler und skrupellose Piraten unterwegs. Die Pressemitteilung erläutert:





"Ubisoft® kündigte heute auf der Electronic Entertainment Expo (E3) mit Das Jagdrevier neue PvPvE-Inhalte (Player-versus-Player-versus-Environment) für Skull & Bones™ an, das Online-Seeschlachten-Spiel im weiten Indischen Ozean. Skull & Bones erscheint 2019 für PlayStation®4 Pro, PlayStation®4, Xbox One X, Xbox One und Windows PC.

Das Jagdrevier in Skull & Bones versetzt die Spieler in eine gemeinsame PvPvE-Welt, in der sie alleine oder als Teil einer Piratenbande segeln. Hier plündern sie auf lukrativen Handelsrouten, treffen auf mächtige Imperien, bekämpfen brutale Rivalen und müssen die Tücken des Ozeans überleben. Dieser neue Inhalt ergänzt den Mehrspieler-Modus Umstrittene Gewässer, der auf der E3 2017 vorgestellt wurde, und Tödliche Begegnungen. Die Spieler bilden im PvP-Modus (Player-versus-Player) von Umstrittene Gewässer zwei fünfköpfige Teams. Diese kämpfen um Reichtum, versenken ihre Gegner und entkommen aus den Klauen erbitterter Piratenjäger.Während ihres gesamten Abenteuers erhalten die Spieler einzigartige und tödliche Kriegsschiffe, von denen jedes auf eine bestimmte Kampfrolle und einen Spielstil zugeschnitten ist. Die Spieler können ihre Taktiken mit neuen Waffen und Crew-Mitgliedern verfeinern und erhalten so grenzenlose Freiheit. Sie haben Zugriff auf ein umfangreiches Anpassungssystem, um beispielsweise ihre Avatare, Galionsfiguren, Segel, Steuerräder, Embleme und Farben zu modifizieren und so ihre persönlichen Piratenschiffe zu gestalten.Spieler, die ihre Fähigkeiten an Mitstreitern auf die Probe stellen möchten, können sich jetzt vor dem Start für die Beta registrieren: skullandbonesgame.com/registerRegistrierte Spieler haben die Chance, das Spiel vor der Veröffentlichung zu spielen und ihren Teil zu einem perfekten Piraten-Erlebnis durch Feedback an die Entwickler beizutragen."