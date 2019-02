Schon vorm Start des Piratenspiels Skull & Bones (vermutlich im vierten Quartal 2019) hat Ubisoft angekündigt, dass die Marke auch eine TV-Serie bekommt. Hollywoodreporter.com berichtet von einer Zusammenarbeit mit Atlas Entertainment und von einer weiblichen Hauptrolle. Schauplatz ist der Indische Ozean im 18. Jahrhundert.Ubisofts Director of Development Danielle Kreinik ist als Executive-Producer an Bord, zusammen mit Vizepräsident Jason Altman. Amanda Segel fungiert als Autorin und Atlas’ Andy Horwitz sowie Richard Suckle werden ebenfalls als Executive-Producer am Projekt beteiligt sein. Für die TV-Show gibt es noch keinen Termin. Das Spiel ist für PS4, Xbox One und PC in Arbeit.Letztes aktuelles Video: The Hunting Grounds E3-Gameplay-Trailer