Starlink: Battle for Atlas: Switch-Version bekommt Star Fox als Charakter; Videos aus L.A. - 4Players.de

Ubisoft hatte auf seiner Pressekonferenz in Los Angeles einen gutgelaunten Gast aus Japan zu Gast: Nintendo-Ikone Shigeru Miyamoto erschien auf der Bühne, um den Auftritt von Star Fox als exklusiven Charakter in der SciFi-Action Starlink - Battle For Atlas zu feiern. Die Figur tritt allerdings nur in der Switch-Version des Spiels auf - inklusive seinem Schiff, das Shigeru aus der Nähe als Modell begutachten konnte.







Möglich wurde die Kooperation vermutlich nach der guten Zusammenarbeit in Mario + Rabbids Kingdom Battle . Mit Starlink: Battle for Atlas will Ubisoft PlayStation-4-, Xbox-One- und Nintendo-Switch-Piloten im am 16. Oktober 2018 in den Weltraum entführen, um das Atlas-Sternensystem aus den Fängen einer bösen Roboterarmee zu befreien. Dazu wird man sein eigenes Raumschiff basteln, Planeten erkunden und kreative Kämpfe bestreiten können. Passend dazu wurden auf der E3 gleich drei Videos zur Vorstellung und Erklärung des Prinzips veröffentlicht:

"In Starlink: Battle for Atlas führst du ein heldenhaftes Team von interstellaren Piloten an, um das Atlas-Sternensystem von der Vergessenen Legion zu befreien. Innovative modulare Toys erlauben es Spielern einzigartige Raumschiffe zu bauen, die jederzeit auf einen anderen Spielstil angepasst werden können. Hierdurch können sie jegliche Herausforderungen, denen sie in diesem epischen Open World Abenteuer begegnen, meistern.





Eigenschaften







- ERKUNDE EIN LEBENDIGES, OFFENES STERNENSYSTEM – Reise nahtlos durch die exotischen außerirdischen Welten des Atlas-Sternensystems. Jeder der Planeten verfügt über eigenes Ökosystem, eine eigene Tierwelt und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Verbünde dich mit den Fraktionen von Atlas um die dynamische Bedrohung der Vergessenen Legion zu bekämpfen, deren Ziel es ist, Atlas zu übernehmen.



- BAUE DAS RAUMSCHIFF DEINER TRÄUME – Gestalte deine eigene Raumschiff-Ausrüstung durch dein Arsenal aus Flügeln, Hüllen, Waffen und Piloten. Setze deine modularen Toys auf der Controller-Halterung ein und sieh zu, wie sie im Spiel direkt zum Leben erwachen. Experimentiere mit deiner Ausrüstung in Echtzeit, während du spielst. Sei kreativ im Kampf und entfessle zerstörerische Elementar-Kombos, um jegliche Herausforderung im Altas-Sternensystem strategisch zu meistern.





- UPGRADE DEINE FLOTTE MITHILFE VON ROLLENSPIEL-MECHANIKEN – Baue deinen Piloten-Fertigkeitenbaum aus, nutze Ausrüstungs-Mods und upgrade dein Mutterschiff, während deiner Reise, um deine Kräfte zu erweitern und dein Abenteuer zu personalisieren.



- ZWEI SPIELER COUCH-KOOP – Lade einen Freund jederzeit nahtlos dazu ein, an deiner Kampagne im lokalen Koop-Modus für zwei Spieler auf geteiltem Bildschirm teilzunehmen. Kombiniert eure unterschiedliche Ausrüstung, um Atlas gemeinsam durch eure ultimative Teamarbeit zu retten.



- TEAM STAR FOX SCHLIESST SICH DEM KAMPF EXKLUSIV AUF NINTENDO SWITCH AN – Spiele als der abenteuerlustige Fox McCloud. Fliege den legendären Arwing, ausgestattet mit Laser-Kanonen und schließe exklusive neue Missionen rund um die bekannten Star Fox-Gesichter ab."