Starlink: Battle for Atlas: Ubisoft zeigt aktuelle Spielszenen der kreativen Sci-Fi-Action - 4Players.de

Ubisoft hat zur gamescom in Köln einen neuen Trailer mit aktuellen Spielszenen aus Starlink: Battle for Atlas veröffentlicht (siehe unten). Die kreative Sci-Fi-Action (zur Vorschau ) soll am 16. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Starlink: Battle for Atlas führst du ein heldenhaftes Team von interstellaren Piloten an, um das Atlas-Sternensystem von der Vergessenen Legion zu befreien. Innovative modulare Toys erlauben es Spielern einzigartige Raumschiffe zu bauen, die jederzeit auf einen anderen Spielstil angepasst werden können. Hierdurch können sie jegliche Herausforderungen, denen sie in diesem epischen Open World Abenteuer begegnen, meistern."Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Spielszenen-Trailer