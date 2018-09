Starlink: Battle for Atlas: Story-Trailer und Tutorial-Video rund um die "modularen Toys" - 4Players.de

Ubisoft hat den Story-Trailer und ein Tutorial-Video zu Starlink: Battle for Atlas veröffentlicht. Der Story-Trailer verrät Details zu den Beweggründen der vergessenen Legion. Er zeigt deren Anführer Grax, der auf der Suche nach einer Möglichkeit ist, um Nova, die seltenste Ressource im Atlas-Universum, herzustellen. Das Tutorial-Video wiederum zeigt, wie sich die "modularen Toys" ins Spiel einbinden lassen und wie sie es dem Spieler ermöglichen, sich an unterschiedliche Situationen anzupassen.Starlink: Battle for Atlas erscheint am 16. Oktober 2018 auf PlayStation 4, Switch und Xbox One. Unsere Vorschau (E3 2018) findet ihr hier