Starlink: Battle for Atlas: Neue Feindtypen, Outlaw-Festungen und ein Foto-Modus im Anmarsch - 4Players.de

"NEUE FEINDLICHE EINHEITEN - Alle Planeten des Atlas-Sternsystems erhalten brandneue Feindtypen, die einzigartige Spielmechaniken einführen und die Spieler ermutigen, neue Strategien auszuprobieren.





NEUE AKTIVITÄT – Outlaw-Festungen werden überall in Atlas erscheinen. Diese können von den Spielern ausgeschaltet werden, um Beute und Erfahrung zu erhalten.

Ubisoft hat heute bekanntgegeben, dass Starlink: Battle for Atlas vor den Feiertagen ein kostenloses Inhalts-Update erhalten wird. Es enthält mehrere von Spielern gewünschte Funktionen und steht ab heute, dem 21. Dezember 2018, allen Spielern auf Nintendo Switch, PlayStation4 und Xbox One zur Verfügung.Die neuen Inhalte umfassen laut Pressemitteilung folgendes:FOTOMODUS - Die Spieler können die besten Momente ihrer Reise durch das Atlas-Sternensystem festhalten und ihre Aufnahmen mithilfe von verschiedenen Werkzeugen personalisieren, um so ihre Kreativität zum Ausdruck zu bringen."Letztes aktuelles Video: Video-Test