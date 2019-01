Bis zum 21. Januar 2019 kann das Lance-Raumschiff-Paket von allen Spielern von Starlink: Battle for Atlas kostenlos ausprobiert werden. Das Raumschiff-Paket Lance beinhaltet den Piloten Hunter Hakka, sein wendiges Raumschiff Lance und dessen Signaturwaffe (den Imploder). Ubisoft möchte im Laufe der nächsten Monate immer wieder solche (kostenlosen) Starship-Aktionen anbieten, "damit die Spieler die besten Raumschiffe für ihren Spielstil" finden können." Ubisoft : "Testet die digitalen Versionen der Spielzeuge von Starlink: Battle for Atlas und findet heraus, wie sie zu eurem Spielstil passen. Das entsprechende Raumschiffpaket wird automatisch zu eurer Raumschiffauswahl hinzugefügt. Spieler, die Starlink: Battle for Atlas als Starterpaket, Digital Edition oder Deluxe Edition besitzen, können es bis Montag, 21. Januar, um 9 Uhr (MEZ) nutzen."Letztes aktuelles Video: Toys-Probeversion - Lance Starship-Paket