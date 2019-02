Do a Barrel Roll! Where did you learn to fly? Wer gerne mit derartigen Phrasen um sich wirft, dürfte auch mit den Extra-Missionen in Ubisofts Starlink: Battle for Atlas Spaß haben. Sie erscheinen im April im Rahmen des Frühjahrs-Updates. Natürlich nur für die Switch - wo kämen wir hin, wenn Peppy, Falco und Slippy auch auf Nicht-Nintendo-Systemen unterwegs wären?Das Update für die Switch-Version des Action-Adventures wurde in Nintendos nächtlichem Direct-Stream angekündigt. Die Helden stellen sich in einer Reihe herausfordernder Missionen Star Wolfs Leutnants Andrew, Pigma und Leon entgegen. Faction-Missions und Starship-Races sind ebenfalls an Bord. Bei Letzteren könnte es sich laut Nintendolife.com um eine Art Grand-Prix-Modus handeln.Letztes aktuelles Video: Toys-Probeversion - Lance Starship-Paket