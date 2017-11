Steep: Road to the Olympics: Offene Beta-Phase der Erweiterung startet morgen

Letztes aktuelles Video: Open-Beta-Trailer



Morgen startet die Beta-Phase der Erweiterung Steep: Road to the Olympics , die bis zum 4. Dezember für alle Spieler offen ist. Die Erweiterung zum Open-World-Actionspiel wird am 5. Dezember für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und neue Alpine-Ski und Snowboard- und Freestlye-Ski Events beinhalten, darunter: Giant Slalom, Slalom, Super-G, Downhill, Parallel Giant Slalom, Slopestyle, Ski Half-Pipe, Ski Cross und Big Air.