Ubisoft versucht mit dem folgenden Launch-Trailer zu Steep: Road to the Olympics auf den Verkaufsstart der Erweiterung für das Open-World-Action-Sportspiel einzustimmen. Road to the Olympics wird ab dem 5. Dezember für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein (Preis: 30 Euro). Nicht näher ausgeführte "erweiterte Funktionen" für PS4 Pro und Xbox One X werden versprochen. Darüber hinaus wird am gleichen Tag die Steep: Winter Games Edition für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Sie enthält neben dem Basisdpiel Steep auch die Erweiterung Steep: Road to the Olympics und den Season-Pass des ersten Jahres (Preis: 50 Euro).Steep: Road to the Olympics wird neue Alpine-Ski und Snowboard- und Freestlye-Ski Events beinhalten, darunter: Giant Slalom, Slalom, Super-G, Downhill, Parallel Giant Slalom, Slopestyle, Ski Half-Pipe, Ski Cross und Big Air. Das Add-on ist ein offiziell lizenziertes Produkt der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang 2018.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart