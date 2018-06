Transference: Neues Szenen aus Elijah Woods Psycho-Thriller für VR - 4Players.de

Als Plattformen sind Xbox One, PlayStation 4/PlayStation VR, Windows-PC, Oculus Rift und HTC Vive geplant; das Spielen auf dem TV bzw. Monitor ist also ebenfalls möglich. Der Preis beträgt 24,99 Euro. All zu viele inhaltliche Erkenntnisse lieferte Woods kurzer Auftritt allerdings nicht. Die offizielle Pressemitteilung geht dagegen näher ins Detail: Lange war es ruhig um den vielversprechenden Psycho-Thriller Transference , mit dem Elijah Wood (Frodo aus Der Herr der Ringe) die Möglichkeiten des von Virtual Reality als Erzähl-Medium ausloten wollte. Auf Ubisofts E3-Pressekonferenz gab es endlich neue bewegte Bilder zu sehen. Entwickelt wird der für den Herbst 2018 geplante Titel von Ubisoft Montreal/FunHouse und Woods Firma SpectreVision (Creative Direction).Als Plattformen sind Xbox One, PlayStation 4/PlayStation VR, Windows-PC, Oculus Rift und HTC Vive geplant; das Spielen auf dem TV bzw. Monitor ist also ebenfalls möglich. Der Preis beträgt 24,99 Euro. All zu viele inhaltliche Erkenntnisse lieferte Woods kurzer Auftritt allerdings nicht. Die offizielle Pressemitteilung geht dagegen näher ins Detail:



"Ein Haus, eine Familie, ein Mysterium … Transference™ ist ein Escape Room, der sich im verstörten Verstand eines Wissenschaftlers befindet. Das Spiel ist in der VR und auf den gängigen Plattformen spielbar. Transference bietet ein Entdeckungsspiel in Egoperspektive in einer neuen Dimension. Die Spieler werden im Rahmen eines Experiments eines wahnsinnigen Wissenschaftlers in eine beschädigte Simulation seiner Familie versetzt. Die Simulation speist sich durch die Erinnerungen der drei Familienmitglieder. Die Spieler wechseln zwischen den drei Perspektiven der Familienmitglieder, um das dahinterliegende Geheimnis in diesem Psycho-Thriller zu entdecken.



Transference™ ist eine Zusammenarbeit zwischen SpectreVision und Ubisoft Montreal und zielt darauf ab, die Lücke zwischen Spielen und Filmen zu schließen. Das Spiel erscheint in VR (PlayStation®VR, Oculus Rift, HTC Vive) und den Plattformen (PS4, Xbox One, PC) im Herbst 2018.





Merkmale



EIN ECHTER THRILLER: FÜHLT SICH WIE EIN FILM AN UND SPIELT SICH WIE EIN VIDEOSPIEL

Transference versetzt die Spieler in die Rolle, eine Geschichte zu erleben, die Gaming mit Hollywood verbindet.

Die Spieler tauchen in einen packenden Psycho-Thriller ein, der eindringliche Emotionen hervorruft, die lange anhalten werden.





EIN GEHEIMNIS DURCH UNTERSCHIEDLICHE PERSPEKTIVEN LÜFTEN

Die Spieler betreten eine beschädigte Simulation, die der verstörte Wissenschaftler, Raymond Hayes, geschaffen hat.

In Transference besteht die Welt aus den gemeinsamen Erinnerungen von Raymond, seiner Frau Katherine und ihrem Sohn Benjamin. Die Bruchstücke dieser Familienerinnerung müssen aus den unterschiedlichen Perspektiven rekonstruiert werden, um die Geheimnisse ihrer Leben zu lüften. Hinweise müssen gefunden und Puzzle gelöst werden, währenddessen man das korrumpierte Bewusstsein der Familie kennenlernt.





EINE SEHR PERSÖNLICHE ERFAHRUNG

In diesem intensiven Erlebnis in Egoperspektive werden die Spieler die Geschichte einer Familie entdecken, die von den Wänden ihres Zuhauses vorgetragen wird. Dies ist kein Rollenspiel. Die Spieler werden in Raymonds Experiment geworfen und sammeln ihre eigenen Erfahrungen und müssen die Geschehnisse selbst interpretieren und daraus ihre Schlüsse ziehen.



EIN INTENSIVES ERLEBNIS

Transference bietet ein beunruhigendes und packendes Erlebnis unabhängig davon auf welcher Plattform gespielt wird. Das intensivste Erlebnis bildet dabei die VR-Version des Spiels mit einer unerreichten emotionalen Tiefe. Das Spiel bietet volle Interaktivität in VR mit PlayStation®VR, Oculus Rift und HTC Vive. Mit Oculus Touch und dem HTC Vive-Controller lässt sich die Welt verändern. Die Tastaturbelegung kann nach individuellen Wünschen angepasst werden. Außerdem lässt sich Transference auch auf PC, PS4 und Xbox One spielen. Damit wird dieses dramatische Erlebnis für jeden zugänglich."