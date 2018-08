Transference: Veröffentlichungstermin und neue Spielszenen - 4Players.de

Ubisoft und die Entwickler von Spectre Vision zeigen heute einen kurzen Walkthrough durch das Survival-Horrorspiel Transference . Die Spielszenen vermitteln einen ersten Eindruck von der Geschichte , in der man sich durch die Erinnerungen von drei Familienmitgliedern arbeiten muss. Transference wird am 18. September für PC, PS4, Xbox One erscheinen und ist auf PlayStationVR, Occulus Rift und HTC Vive auch in der virtuellen Realität spielbar. Für PlayStationVR steht mittlerweile auch eine Demo zur Verfügung ( wir berichteten ). Auf der E3 hat Transference Michael "gut" gefallen ( zur Vorschau Letztes aktuelles Video: Walkthrough-Trailer