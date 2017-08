Monster Hunter: World: Tutorial-Video: Grundlagen der Monsterjagd - 4Players.de

Capcom zeigt im Tutorial-Video ("Hunting 101"), wie die Monsterjagd bei Monster Hunter: World grundlegend funktioniert. Zunächst entscheidet man sich für eine Quest, reist in das entsprechende Jagdgebiet und stattet sich mit den notwendigen Gegenständen/Tränken/Buffs etc. aus. Hat man letztendlich das Ziel aufgespürt und den Gegner ausgeschaltet, darf man allerlei Monsterbestandteile, Hinterlassenschaften und Gegenstände plündern, die als Handwerksmaterialen für neue und bessere Ausrüstung benötigt werden, um letztendlich größere bzw. stärkere Monster zur Strecke bringen zu können.Monster Hunter: World erscheint Anfang 2018 für PlayStation 4 und Xbox One. Eine PC-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Auf der gamescom kann es am Sony-Stand in Halle 7 angespielt werden.Letztes aktuelles Video: Hunting 101 Tutorial