Monster Hunter: World: Einzelheiten zum Gilden- und Lobby-System - 4Players.de

Capcom hat (via Gematsu ) Einzelheiten zum Gilden- und Lobby-System von Monster Hunter: World bekannt gegeben: Demnach werden sich bis zu 16 Online-Spieler in der Schiffstaverne "Star's Ship" treffen können, um dort Quests auszuwählen, Ankündigungen einzusehen und Einrichtungen wie Verkaufsschalter, Kantine oder Privatunterkünfte zu nutzen. Wer will, wird auch wieder mit Armdrücken Zeit totschlagen können, während Quests wie gewohnt von bis zu vier Jägern gleichzeitig in Angriff genommen werden können.Darüber hinaus wird es "Squads" genannte Gilden geben, in denen sich bis zu 50 Mitglieder gruppieren, organisieren und absprechen können. Ein Spieler wird bis zu acht verschiedenen Squads angehören können. Auch ein Trainingsgelände zum Ausprobieren neuer Waffen wird zur Verfügung stehen. Die Fantasy-Jagdsaison (zur Vorschau ) soll am 26. Januar 2018 auf PlayStation 4 sowie Xbox One beginnen und später auf den PC ausgedehnt werden. Zudem ist vom 9. bis zum 12. Dezember 2017 eine PS4-exklusive Beta geplant.Letztes aktuelles Video: Paris Games Week 2017 Trailer