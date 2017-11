Monster Hunter: World: Capcom über das lebendige Ökosystem - 4Players.de

Capcom stellt das lebendige Ökosystem aus Monster Hunter: World im folgenden Hintergrund-Video näher vor. Der Clip zeigt, wie Flora und Fauna zusammenhängen und vom Spieler für die Jagd genutzt werden, aber auch Gefahren darstellen können. Das Action-Abenteuer wird weltweit am 26. Januar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die PC-Version soll später folgen."Monster Hunter: World bietet eine nahtlose Gameplayerfahrung, die es Spielern ermöglicht, sich frei in dem lebendigen Ökosystem der Spielwelt zu bewegen. Zudem bietet die Welt einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel. Die Landschaft und ihre Bewohner spielen eine wichtige Rolle in jeder Quest, da Spieler die sie umgebende Landschaft, ihr Terrain, ihre Flora und Fauna in Betracht ziehen und zu ihrem Vorteil im Kampf nutzen können - oder von ihren Gefahren bedroht werden. Hunter setzen Können und List ein, um ihre Ziele aufzufinden, anzulocken und in intensive, sich ständig verändernde Kämpfe zu verwickeln."Letztes aktuelles Video: Das lebendige Ökosystem