Capcom und Sony haben Details zum globalen Betatest von Monster Hunter: World auf PlayStation 4 bekanntgegeben . Zugang zur Beta haben alle PlayStation-4-Besitzer mit einem aktiven PlayStation-Plus-Abonnement. Spieler aus Europa können den Beta-Client ab dem 8. Dezember um Mitternacht (vorab) herunterladen. Der Betatest beginnt am 9. Dezember um 18 Uhr (deutscher Zeit) und läuft bis Donnerstag, den 12. Dezember 2017, um 18 Uhr. Die Beta bietet die volle Lokalisierung in Deutsch und Englisch sowie japanische Stimmen- und Textlokalisation.Drei Quests werden verfügbar sein, die sowohl im Einzelspieler-Modus als auch im Multiplayer spielbar sind. Auch die Trainingsarea, in der die Jäger alle 14 Waffentypen testen können, bevor sie sich entscheiden, welche sie mit zur Jagd nehmen, ist enthalten."Spieler können zwischen 12 voreingestellten Avataren für ihren Jäger wählen. Weiterhin sind 6 Palico-Gefährten für jene verfügbar, die sich im Einspielermodus den Herausforderungen stellen wollen. Jede Voreinstellung ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Vielzahl von Hunter- und Palico- Personalisierungen, welche in der Vollversion des Games spielbar sein werden. Jäger aus der ganzen Welt können sich online zusammenschließen, um Quests gemeinsam zu bewältigen oder dank der Matchmaking-Option zusammen mit Freunden zu spielen. Während des Online-Multiplayers ist es den Spielern möglich, mit Voicechat, Stickern und Ingame-Gestiken zu kommunizieren", heißt es weiter."Bitte beachtet ebenfalls: Eine Beta ist noch keine Vollversion sondern ein mehrtägiger Testlauf, bei dem wir die Onlinefähigkeit und die Server für Monster Hunter: World auf Herz und Nieren testen. Sämtliche Inhalte, Menüs und Optionen sind daher noch vorläufig.""Alle Spieler, die an der Beta teilnehmen, werden mit speziellen Bonus-Items belohnt, die in die Vollversion von Monster Hunter: World übernommen werden können, wenn es am 26. Januar 2018 erscheint. Spieler, die eine der Quests erfolgreich meistern, erhalten eine besondere Face-Paint-Personalisierungsoption für ihren Jäger. Zusätzlich bietet jede Quest ein anderes Item-Paket mit nützlichen Gegenständen - etwa Max-Tränken, Lebenspuder oder Schockfallen, die man bei bewältigter Quest erhält und dann ebenfalls in der Vollversion nutzen kann."Letztes aktuelles Video: Das lebendige Ökosystem