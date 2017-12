Ab morgen startet weltweit für alle PlayStation-Plus-Abonnenten die Monster Hunter: World Beta und lädt zu drei Quests ein - entweder alleine oder online mit bis zu drei Freunden gemeinsam. Im PlayStation Store ( zum Store ) steht die Beta bereits zum Pre-Download bereit. Die Monsterjagd startet morgen (09.12.2017) um 18:00 Uhr und endet am Dienstag (12.12.2017) entsprechend um 18:00 Uhr."Hunter, die an der Beta teilnehmen, können sich über drei Quests hinweg drei unterschiedlichen wie gefährlichen Monstern entgegen stellen und dabei zwei unterschiedliche Gebiete erkunden. Im Uralten Wald gilt es, den verfressenen Groß-Jagras zur Strecke zu bringen, der kleinere Monster gerne im Ganzen verschlingt und seinen Bauch dabei kugelrund aufbläht. Außerdem erwartet euch dort der Anjanath, der mit seinem extremen Territorialverhalten kein Gegner ist, den man leichtfertig unterschätzen sollte. Bei beiden gilt natürlich: die Umgebung immer Auge behalten und das komplexe Ökosystem von Monster Hunter: World für sich ausnutzen. Für alle Jäger, die mutig genug sind, sich zur Wildturm-Ödnis aufzumachen, heißt es oberste Vorsicht, wenn der dort ansässige Barroth gejagt werden soll. Der Barroth, der eine markante Ähnlichkeit zu einer großen Felsformation aufweist, ist schwerstens gepanzert und hält sich gerne in den matschigen Gewässern südlich der Sandwüste auf."Ebenso ist der Trainingsbereich, in dem die Jäger alle 14 Waffentypen testen können, in der Beta zu Monster Hunter: World enthalten. Wer also vor der Jagd noch testen möchte, welche Waffe am besten zum eigenen Spielstil passt, sollte im Trainingsbereich vorbeischauen. Ansonsten kann aber auch in der laufenden Quest die Waffe jederzeit im Basis-Camp gewechselt werden.Letztes aktuelles Video: Beta Guide