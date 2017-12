Im Zuge der Eröffnungsveranstaltung der PlayStation Experience 2017 ist der folgende Trailer mit dem Titel "Third Fleet" für Monster Hunter: World präsentiert worden. Am Ende des Trailers ist zu sehen, dass man ebenfalls als MegaMan (im 8-Bit-Stil) auf die Monsterjagd gehen kann - auch einige Waffen und Musikstücke aus MegaMan werden in Monster Hunter: World integriert.Heute Abend startet weltweit für alle PlayStation-Plus-Abonnenten die Monster Hunter: World Beta und lädt zu drei Quests ein - entweder alleine oder online mit bis zu drei Freunden gemeinsam. Im PlayStation Store ( zum Store ) steht die Beta bereits zum Pre-Download bereit. Die Monsterjagd startet um 18:00 Uhr und endet am Dienstag (12.12.2017) entsprechend um 18:00 Uhr.Letztes aktuelles Video: PSX 2017 Third Fleet Trailer