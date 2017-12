In der aktuellen Ausgabe der Famitsu finden sich neue Informationen rund um Monster Hunter: World. Wie Gematsu berichtet, plant Capcom die Einführung von Kopfgeldern - also Aufträge, bei denen man Gegenstände wie Rüstungen oder Forschungspunkte als Belohnung erhält. Dabei lassen sich bis zu sechs Aufträge annehmen. Insgesamt gibt es dei verschiedene Typen: Manche sind jederzeit verfügbar, andere werden nur in regelmäßigen Intervallen online angeboten und die letzte Variante beeinflusst die Freischaltungen der Einrichtungen.Die Ziele innerhalb der Kopfgeld-Aufträge bestehen in der Regel aus dem Sammeln von Material oder der Jagd auf bestimmte Monster. Manche von ihnen sind außerdem darauf ausgelegt, gemeinsam als Gruppe einen Versuch zu wagen, da die Erfolgsaussichten als Solist eher gering sind.Neben den Mission Quests für die Weiterentwicklung der Geschichte wird es Free Quests geben, die jederzeit angenommen werden können. Online werden außerdem Event Quests angeboten, die unter bestimmten Umständen als Research Quests fungieren, wenn man während der Erkundung die entsprechenden Forschungsberichte findet.Die Guild Card wird ebenfalls wieder den Weg ins Spiel finden. Sie lässt sich wie eine Art Visitenkarte untereinander tauschen. Dadurch kann man verbündeten Spielern z.B. beispringen und sie auf ihrer Jagd unterstützen.Nach dem Release am 26. Januar 2018 plant Capcom die Veröffentlichung weiterer Updates, die auch neue Monster beinhalten werden. Darüber hinaus sind auch kostenpflichtige Erweiterungen geplant, die sich aber nicht auf den Spielfortschritt auswirken, sondern sich auf kosmetische Inhalte wie Kostüme beschränken sollen.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Interview