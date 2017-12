Monster Hunter: World: Story-Spielzeit wird auf 40 bis 50 Stunden geschätzt

DancingDan hat geschrieben: ? Heute 11:45 Ich denke für erfahrene Hunter waren alle 3 Monster relativ leicht. Ich denke für erfahrene Hunter waren alle 3 Monster relativ leicht.

Eben genau das ist der Punkt. In die Beta wurden wir jetzt alle nur reingeworfen, viele von uns haben mit MH praktisch auch gar keine Erfahrung bisher gehabt, wie ich. Aber das bleibt beim vollständigen Spiel eben nicht so, man wird sich einspielen, die Mechaniken verstehen lernen etc. und dann ist es eben wichtig, dass wenn man das alles gelernt hat, es trotzdem nicht zu leicht wird.Genau daran scheiterten andere Spiele bisher immer, weil da die Entwickler wohl davon ausgehen, das der typisch 08/15 Zocker niemals das Kampfsystem derart drauf hat und darum sind Betas/Demos eher nicht geeignet um erkennen zu können, ob das bei dem Spiel auch der Fall ist, weil dafür sind sie zu kurz. Da müsste man diese schon extrem ausreizen um schon in einer kurzen Beta/Demo alles verstanden und drauf zu haben. Das kriegen nur MH Kenner hin und darum sind deren Aussage für mich wesentlich bedeutender. ^^