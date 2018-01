Capcom stellt das Gebiet "Rotten Vale" ("das verfaulte Tal") im folgenden, acht Minuten langen Spielszenen-Video aus Monster Hunter: World ausführlicher vor. Vor knapp einer Woche ist das Gebiet "Coral Highlights" präsentiert worden ( zum Video ). Unsere jüngste Vorschau findet ihr hier Monster Hunter: World wird am 26. Januar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One (PC ab Herbst) erscheinen. Vom 19. bis zum 22. Januar wird der dritte Betatest für PS4-Spieler stattfinden. Zusätzlich zu den bereits in den vorherigen Betas absolvierbaren Kämpfen gegen den Großjagras, Anjanath und Barroth soll dieses Mal auch Nergigante gejagt werden können. Darüber hinaus bestätigte Capcom Pläne, Monster Hunter: World nach Veröffentlichung mit regelmäßigen Inhaltsaktualisierungen und kostenlosen Updates zu unterstützten. Als erstes Update soll im Frühjahr 2018 der Dämonjho dem Spiel hinzugefügt werden.Letztes aktuelles Video: Rotten Vale