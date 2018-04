Monster Hunter: World: Update #2: Alle Erweiterungen, Änderungen und Bugfixes im Überblick - 4Players.de

Dem Optionsmenü des Titelbildschirms wurden der Eintrag "Interface" sowie die Option "HUD- / Hilfe-Textgröße" hinzugefügt. Du kannst jetzt einstellen, dass der Text des HUD und der Erklärungen größer dargestellt wird.

Zwecks Übersichtlichkeit wurde die in Ver. 2.00 (PS4) / 2.0.0.0 (Xbox One) hinzugefügte "Untertitel-Textgröße"-Option aus dem Menü im Spiel in das des Titelbildschirms verlagert.

Zwecks Übersichtlichkeit wurde die in Ver. 2.00 (PS4) / 2.0.0.0 (Xbox One) hinzugefügte "Untertitel-Textgröße"-Option aus dem Menü im Spiel in das des Titelbildschirms verlagert. Dem Untersuchungen-Bildschirm wurde eine Funktion hinzugefügt, mit deren Hilfe du Untersuchungen sortieren kannst.

Du kannst jetzt alle Wertobjekte auf einmal verkaufen, wenn du Objekte verkaufst.

Drückst du die Quadrat-Taste (PS4) oder X-Taste (Xbox One), wechselst du zwischen dem Dekorationsnamen und dem Fähigkeitennamen, wenn du Dekorationen festlegst.

Du kannst dir jetzt beim Schmied die Vorschau von Rüstungen ansehen, auch wenn du eine Dekorrüstung ausgerüstet hast.

Spieler werden nicht mehr aus einer Jagdgruppe entfernt, wenn sie 30 Tage lang nicht aktiv gewesen sind.

Die Kamera folgt nun nicht mehr zwangsweise einer aktiven Spähkäfer-Spur, wenn du die Schnellreise-Funktion nutzt oder nach einer Ohnmacht ins Lager zurückkehrst.

Du kannst jetzt Efeu in der Botanischen Forschungszentrale anbauen.

Wenn während einer Expedition ein Feldforscher mit wichtigen Hinweisen anwesend ist, erscheint beim Aufbruch ein Ausrufezeichen (!) neben dessen Namen auf der Weltkarte.

Der Text zur "Suche im Spielverlauf" wurde umformuliert, um besser verständlich zu sein. Die Funktion selbst wurde nicht verändert.

Zuvor: Suche basierend auf zuvor beigetretenen

Spielen nach einer Online-Sitzung.

Jetzt: Suche basierend auf vorigen Spielen nach einer Online-Sitzung.

Zuvor getroffene Spieler sind unauffindbar, wenn sie die Sitzung verlassen haben.

Zuvor: Suche basierend auf zuvor beigetretenen Spielen nach einer Online-Sitzung. Jetzt: Suche basierend auf vorigen Spielen nach einer Online-Sitzung. Zuvor getroffene Spieler sind unauffindbar, wenn sie die Sitzung verlassen haben. Die Wirkung von Blitzkapseln auf Gehärtete Monster lässt nach mehrmaligem Einsatz schrittweise nach und versiegt schließlich.

Mit dem wachsenden Widerstand von Gehärteten Monstern auf Blitzkapseln wurde die Besondere Belohnung der Untersuchung Gehärteter Monster angepasst, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Die Besondere Belohnung der Bedrohungsstufe 1 enthält jetzt Krumme Feensteine.

Die Besondere Belohnung der Bedrohungsstufe 2 enthält jetzt Glänzende Stromsteine.

Die Besondere Belohnung der Bedrohungsstufe 3 enthält jetzt noch öfter Glänzende Stromsteine.

Es wurde ein Fehler behoben, bei die Sprungmeister-Fähigkeit am Beginn der Katapultierender-Tanz-Animation nach einer Gesprungener-Fortschreitender-Hieb- oder Starker-Gesprungener-Fortschreitender-Hieb-Verbindung nicht aktiviert wurde. Der Jäger geht ab sofort nicht mehr in eine Rückschlag-Animation in der Luft über.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem sich Spieler nicht von Verringerte Verteidigung erholt haben, obwohl sie dem "Verteidigung hoch"-Effekt einer Jagdhorn-Melodie ausgesetzt waren.

Es wurde ein Fehler behoben, der in Ver. 2.00 (PS4) / 2.0.0.0 (Xbox One) aufgetreten ist: Der Selbstverbesserung-Zugabe-Buff hat "Angriff hoch" für den Nutzer des Jagdhorns hinzugefügt, aber die Selbstverbesserung-Zugabe-Nachricht hat "Angriff hoch + Angriffsablenkungsschutz" nicht angezeigt. Am Effekt hat sich nichts geändert.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem dein Köder nicht verschlungen wurde, wenn du daran gescheitert bist, eine gigantische Kreatur einzuholen.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Freie-Mahlzeit-Fähigkeit nicht für Pilze galt, die du dank der Mykologie-Fähigkeit gegessen hast. Ist die Freie-Mahlzeit-Fähigkeit jetzt aktiv, werden keine Pilze mehr verbraucht.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem der Lock-On-Cursor der Schleuder sich auf den Bereich vor den Kopf des Teostra fixiert hat, nicht auf den Kopf selbst. Ab sofort wird der Kopf fixiert.

Es wurde ein Fehler behoben, der verhindert hat, dass Förderplätze während hochrangiger Quests und Expeditionen an allen Orten bessere Ergebnisse liefern, obwohl entsprechende Nachrichten im Spiel dies nahegelegt haben.

Es wurde ein Fehler behoben, um die Erntemengen von Nitropilzen beim Anbau mit Dünger anzupassen. Das Ergebnis ist jetzt wie folgt:

Kein Dünger: 2

Pilzernte hoch (S): 2+2

Pilzernte hoch (L): 2+6

Kein Dünger: 2 Pilzernte hoch (S): 2+2 Pilzernte hoch (L): 2+6 In der Ökologischen Forschung gab es einen Fehler in der Stufenanzeige für hochrangige Monster mit maximal 4 Forschungsstufen. Die folgenden Änderungen wurden am Monsterlexikon vorgenommen: Forschungsstufe: Aktuelle Forschungsboni Zuvor: Stufe 0: Monsterlexikon Stufe 1 (Ökologie)

Stufe 1: Monsterlexikon Stufe 1 (nur Spähkäfer-Bonus)

Stufe 2: Monsterlexikon Stufe 2 (Physiologie)

Stufe 3: Monsterlexikon Stufe 3 (Seite über hochrangige Belohnungen)

Stufe 4: Monsterlexikon Stufe 4 (Hochrangige Belohnungen: seltene Materialien und Drop Rates werden angezeigt) Korrigiert: Stufe 0: Monsterlexikon Stufe 1 (Ökologie)

Stufe 1: Monsterlexikon Stufe 2 (Physiologie)

Stufe 2: Monsterlexikon Stufe 3 (Seite über hochrangige Belohnungen)

Stufe 3: Monsterlexikon Stufe 4 (Hochrangige Belohnungen: seltene Materialien und Drop Rates werden angezeigt)

Stufe 4: Monsterlexikon Stufe 4 (Hochrangige Belohnungen: seltene Materialien und Drop Rates werden angezeigt) Forschungsstufe: Nächste Stufe Zuvor: Stufe 1: Lebensraum-Info hinzugefügt

Stufe 2: Material-Info hinzugefügt

Stufe 3: Info über seltenes Material hinzugefügt

Stufe 4: n.V. Korrigiert: Stufe 0: Ökologie

Stufe 1: Material-Info hinzugefügt

Stufe 2: Info über seltenes Material hinzugefügt

Stufe 3: n.V.

Stufe 4: n.V.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den im Trainingsbereich die Energieklingen-Aktion "Schwert: Schlitternder Hieb" als "Fortschreitender Hieb" angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Gajau im Monsterlexikon als Fischwyvern klassifiziert wurde – dies wurde zur korrekten Klassifizierung "Fisch" geändert.

In der französischen Version hatte die Dekoration Drachen-Juwel 1 den gleichen Namen wie die Bogen-Aktion Drachentöter. Hast du eine Drachen-Juwel-1-Dekoration in deinem Besitz, dann sei darauf hingewiesen, dass die Dekoration nicht entfernt sondern nur umbenannt wurde. Zuvor: Joyau perce-dragon [1] Korrigiert: Joyau tueur de dragon [1]

Der Beschreibungstext der folgenden drei Trophäen / Erfolge wurde aktualisiert, da die vorherigen Übersetzungen den Begriff Große Kronen verwendet haben, statt zwischen goldenen und silbernen Kronen zu unterscheiden. Diese Fehlerbehebung wurde in allen Sprachen außer Japanischen und traditionellem Chinesisch vorgenommen. Große Krone

Ein Sammler großer Kronen

Der Meister großer Kronen

Am morgigen Donnerstag wird das zweite (kostenlose) Update für Monster Hunter: World auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es wird ein neues Monster (Drachenälteste: Kulve Taroth), die Höhlen von El Dorado als neues Gebiet und neue Ausrüstung hinzufügen ( wir berichteten ). Welche sonstigen Erweiterungen, Änderungen und Bugfixes vorgenommen werden, hat Capcom nun veröffentlicht : Mit dem Update auf Ver. 2.00 (PS4) / 2.0.0.0 (Xbox One) wurden neue Posen hinzugefügt und dafür das Beleuchtungssystem der Gildenkarte aktualisiert, was Auswirkungen auf bereits bestehende Posen hatte und das Aussehen des Spielers auf der Gildenkarte beeinflusste. Wir bereiten eine Korrektur für ein künftiges Update vor, damit die Beleuchtung wieder der vor Ver. 2.00 (PS4) / 2.0.0.0 (Xbox One) entspricht. Wir bedanken uns für deine Geduld in dieser Sache!Letztes aktuelles Video: Kostenloses Update 2