Monster Hunter: World: Fast acht Mio. Mal ausgeliefert; Gears-of-War-Studio schlägt Brumak als Monster vor - 4Players.de

So who at @monsterhunter do we need to talk to about getting a Brumak in the game? :) With or without guns - although an armed monster would be pretty cool! pic.twitter.com/FP7z8t04lW — Rod Fergusson (@GearsViking) 7. Mai 2018

Bei der Präsentation der jüngsten Geschäftsergebnisse hat Capcom bekanntgegeben, dass das Unternehmen die "höchste Rentabilität" in der Geschichte dank Monster Hunter: World verzeichnet hätte. Seit der Veröffentlichung des Spiels am 26. Januar sind bis zum 31. März 2018 über 7,9 Millionen Exemplare an den Handel ausgeliefert sowie in digitaler Form verkauft worden. Anfang März 2018 lag dieser Wert noch bei 7,5 Millionen. Die Anzahl der an die Händler ausgelieferten Exemplare entspricht nicht der tatsächlichen Anzahl der Verkäufe an Endkunden, schließlich haben viele Händler noch Exemplare auf Lager oder in den Regalen.Monster Hunter: World ist das meistverkaufte Spiel in der Geschichte von Capcom, vor Resident Evil 5 (7,3 Mio.), Resident Evil 6 (7,1 Mio.), Street Fighter 2 (6,3 Mio.) und Resident Evil 7 biohazard (5,1 Mio.). Im Herbst 2018 soll die PC-Version folgen.Derweil hat Rod Fergusson von The Coalition ( Gears of War 4 ) via Twitter nachgefragt, an wen er sich wenden müsse, um einen Brumak aus Gears of War in Monster Hunter: World zu Gesicht zu bekommen - entweder mit oder ohne Waffen. Ein Monster mit Waffen wäre seiner Ansicht nach "ziemlich cool".Letztes aktuelles Video: Kostenloses Update 2