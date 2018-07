Monster Hunter: World: PC: Termine, Editionen und Systemanforderungen - 4Players.de

Samurai-Set: Dekorrüstungen ändern das Aussehen deiner Rüstung, ohne die Eigenschaften der Rüstung darunter zu verändern. Rüste dieses Samurai-Set über deiner Lieblingsrüstung aus, um das beeindruckende Aussehen eines feudalen japanischen Samurai-Kriegers anzunehmen. Hinweis: Dieses Set enthält keine Waffen.

Geste: Zen

Geste: Wurfstern

Geste: Sumo

Sticker-Set: MH All-Stars

Sticker-Set: Grillfeier

Gesichtsbemalung: Wyvern

Frisur: Haarknoten

Ursprungs-Rüstungsset: Die Ursprungs-Rüstung ist ein nostalgisches Muss für alle Fans der Serie. Das komplette Set (Kopf, Brust, Arme, Hüfte und Beine) verfügt über genug Verteidigung, um dich die frühen Quests überstehen zu lassen – und verbessert außerdem die Sammel-Fähigkeiten deines Charakters.

Talisman der Fünften: Der Talisman der Fünften verfügt über eine Fähigkeit, die deine Angriffskraft steigert, und über eine, die die Chance erhöht, dass du weniger Schaden nimmst. Der Talisman sieht außerdem gut aus und lässt deinen linken Arm mit einem Aura-Effekt glühen.

Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-Bit erforderlich)

Prozessor: Intel Core i5-4460 mit 3,20 GHz oder AMD FX-6300

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 760 oder AMD Radeon R7 260x (VRAM 2 GB)

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 20 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectSound (DirectX 9.0c)

Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-Bit erforderlich)

Prozessor: Intel Core i7 3770 3,4 GHz oder Intel Core i3 8350 4 GHz oder AMD Ryzen 5 1500X

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3 GB) oder AMD Radeon RX 570X (VRAM 4 GB)

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 20 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectSound (DirectX 9.0c oder besser)



Die PC-Version von Monster Hunter: World wird am 9. August 2018 digital über Steam und am 3. September 2018 im Handel erhältlich sein. Der Preis der Standard Edition wird 59,99 Euro betragen. Für die "MHW Deluxe Edition" werden kanpp 70 Euro fällig. Dieses Paket enthält zusätzlich das Deluxe Kit.Die Digital Deluxe Edition bzw. das Deluxe Kit bietet folgende Inhalte:Vorbesteller erhalten die folgenden Bonusinhalte:Systemanforderungen: Minimum (1080p/30fps; Grafikqualität "Niedrig"):Systemanforderungen: Empfohlen (1080p/30fps; Grafikqualität "Hoch"):Hinweis: Drittanbieter-DRM: Denuvo Anti-Tamper kommt zum Einsatz (5 different PC within a day Aktivierungslimit/Gerät)Zusatzinhalte und Kollaborationen, die nach der Veröffentlichung von Monster Hunter: World auf den Konsolen veröffentlicht wurden, werden zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos für den PC erhältlich sein.Seit Erscheinen für PlayStation 4 und Xbox One hat sich von Monster Hunter: World zum bestverkauften Spiel in der Capcom-Firmengeschichte entwickelt; weltweit wurden bereits mehr als acht Millionen Einheiten ausgeliefert. In Monster Hunter: World stellen sich die Spieler überlebensgroßen Monstern in einer Vielzahl von weitläufigen, lebendigen Ökosystemen entgegen. Sie jagen entweder allein oder mit bis zu drei weiteren Huntern im Online-Koop-Modus, der, erstmals in der Serie, eine Drop-In-Funktion bietet. Unseren Test findet ihr hier