Monster Hunter: World: PC-Version bei Steam veröffentlicht - 4Players.de

Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-Bit erforderlich)

Prozessor: Intel Core i5-4460 mit 3,20 GHz oder AMD FX-6300

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 760 oder AMD Radeon R7 260x (VRAM 2 GB)

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 20 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectSound (DirectX 9.0c)

Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-Bit erforderlich)

Prozessor: Intel Core i7 3770 3,4 GHz oder Intel Core i3 8350 4 GHz oder AMD Ryzen 5 1500X

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3 GB) oder AMD Radeon RX 570X (VRAM 4 GB)

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 20 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectSound (DirectX 9.0c oder besser)

Die PC-Version von Monster Hunter: World ist von Capcom digital über Steam veröffentlicht worden. Der Preis der Standard Edition beträgt 59,99 Euro. Für die "MHW Deluxe Edition" werden knapp 70 Euro fällig. Dieses Paket enthält zusätzlich das Deluxe Kit (Samurai-Set, Gesten, weitere optische Elemente). Unser Test der PC-Fassung befindet sich in Arbeit.Die Box-Version (PC) wird am 3. September 2018 im Handel erhältlich sein. Zusatzinhalte und Kollaborationen, die nach der Veröffentlichung von Monster Hunter: World auf Konsolen veröffentlicht wurden, werden zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos für den PC erhältlich sein.Systemanforderungen: Minimum (1080p/30fps; Grafikqualität "Niedrig"):Systemanforderungen: Empfohlen (1080p/30fps; Grafikqualität "Hoch"):Hinweis: Drittanbieter-DRM: Denuvo Anti-Tamper kommt zum Einsatz (5 different PC within a day Aktivierungslimit/Gerät)Letztes aktuelles Video: Behemoth Update Trailer