Monster Hunter: World: Jetzt auch als Box-Version erhältlich; wir verlosen fünf Fassungen - 4Players.de

Etwa einen Monat nach der Steam-Veröffentlichung und nach plattformübergreifend über zehn Millionen verkauften Einheiten hat Capcom Monster Hunter World auch als klassische Box mit physischen Speichermedien veröffentlicht. Wer die Monsterjagd auch im Regal einsortieren möchte, wird im einschlägigen Einzelhandel fündig werden.Für Monster Hunter World gelten folgende minimale und empfohlene Systemanforderungen:EMPFOHLEN:Betriebssystem: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64 Bit benötigt)Prozessor: Intel® Core™ i3 8350 4GHz oder Intel® Core™ i7 3770 3.4GHz oder AMD Ryzen™ 5 1500XArbeitsspeicher: 8 GB RAMGrafikkarte: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (VRAM 3GB) oder AMD Radeon™ RX 570X (VRAM 4GB)DirectX: Version 11Festplatte: 20 GB verfügbarer SpeicherSoundkarte: DirectSound-kompatibel (DirectX® 9.0c oder höher)Weiteres: Mouse, Keyboard und Game Pads (sowohl DirectInput als auch XInput) unterstützt. 30FPS bei 1080p bei Grafikeinstellung HOCH.MINIMUM:Betriebssystem: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64 Bit benötigt)Prozessor: Intel® Core™ i5-4460, 3.20GHz oder AMD FX™-6300 und höherArbeitsspeicher: 8 GB RAMGrafikkarte: NVIDIA® GeForce® GTX 760 oder AMD Radeon™ R7 260x(VRAM 2GB und höher)DirectX: Version 11Festplatte: 20 GB verfügbarer SpeicherSoundkarte: DirectSound-kompatibel (DirectX® 9.0c oder höher)Weiteres: Mouse, Keyboard und Game Pads (sowohl DirectInput als auch XInput) unterstützt. 30FPS bei 1080p bei Grafikeinstellung NIEDRIG.Wer wissen will, ob sich die Jagden am Rechner lohnen, findet hier unseren Test der PC-Version sowie hier den Videotest der Konsolenversionen. Und wer Unterstützung in der Fantasy-Welt benötigt, wird in unserem Einsteigerguide fündig, den es alternativ auch in Videoform gibt.Zu guter Letzt können wir euch noch ein Gewinnspiel anbieten, bei dem wir in Zusammenarbeit mit Capcom fünf der Box-Versionen verlosen.Letztes aktuelles Video: Exklusive PC-Spielszenen