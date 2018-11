Monster Hunter: World: PC: Viertes Update mit der Drachenältesten Lunastra und mehr Grafikoptionen steht an - 4Players.de

"Schärfentiefe" wird den Erweiterten Grafikeinstellungen hinzugefügt werden. Mit diesem Feature kannst du die Funktion an- und ausschalten, den Fokus anzupassen, indem du den Kameraabstand veränderst.

"Vignette-Effekte" wird den Erweiterten Grafikeinstellungen hinzugefügt werden. Mit diesem Feature kannst du die Funktion an- und ausschalten, die Bildschirmecken mit einem Schatten zu versehen, indem die Helligkeit zwischen der Bildschirmmitte und dem -rand angepasst wird.

Es wird eine voreingestellte Funktion zu den Tastatur-Einstellungen hinzugefügt werden, mit der du Änderungen speichern kannst, die du an der Tastenkonfiguration vorgenommen hast.

Zusätzlich zu den normalen "Standard"-Tastatur-Einstellungen wird eine "Standard 2"-Option für die 5-Tasten-Maus-Steuerung hinzugefügt werden.

Verschiedene andere Erweiterungen und Änderungen.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den das angepasste Tortenmenü auf Tastaturen nicht mehr funktioniert hat, nachdem die WASD-Tasten für die Menüpunktauswahl in den Tastatur-Einstellungen festgelegt wurden.

Am 22. November 2018 (Donnerstag) um 01:00 Uhr wird das vierte kostenlose Update für die PC-Version von Monster Hunter: World erscheinen.Mit dem Update werden weitere Grafikoptionen (Schärfentiefe und Vignette-Effekte) eingeführt. Zudem kommt die Drachenälteste Lunastra, die die Luft mit blauem Staub erfüllt, ins Spiel. "Es gibt Berichte, dass sie mit ihrem Partner Teostra reist. Ihre Materialien können dazu verwendet werden, um neue Waffen, ein einzigartiges Rüstungsset sowie Palico-Rüstung zu schmieden. Sprich mit dem Meister der Jagd in Astera nachdem du das Spiel abgeschlossen hast (mit JR 16 oder höher), um das Event zu starten", schreibt Capcom. Auch ein neues Spezialwerkzeug wird hinzugefügt, und zwar der Lebensretter-Mantel. Dieses Gewand verhindert Schaden von mächtigen Angriffen, indem es den Träger automatisch ausweichen lässt."Wichtige Erweiterungen und Änderungen:Fehlerkorrekturen:Falls die Verbindungsprobleme vor dem großen Update gelöst werden können, wird womöglich vorher ein Patch veröffentlicht. In diesem Fall wird zusammen mit dem Patch eine separate Benachrichtung veröffentlicht, um die Korrekturen bekanntzumachen."Letztes aktuelles Video: Autumn Harvest Fest