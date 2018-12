Monster Hunter: World: PC: Fünftes Update mit dem Behemoth im Anmarsch; 21:9-Monitore werden bald unterstützt - 4Players.de

Behemoth, eine mächtige Bestie aus einer anderen Welt. Ihre langen Hörner und ihr muskulöser Körperbau trotzen der Natur.

Kooperationsausrüstung und Palico-Rüstung basierend auf den drachentötenden Dragoons aus Final Fantasy 14. Neue Waffen: Insektenglefe "Gae Bolg" + Kinsekt "Drachenseele". Neue Rüstungsteile: Drachenreiter-Serie Neue Palico-Rüstung: Mogry α-Serie Neues einheimisches Wesen: Kaktor Verschiedene andere Features, einzigartig in dieser Kooperation.



Für dieses Update sind verschiedene Fehlerkorrekturen geplant. Details sollen folgen.

Capcom wird am 21. Dezember (Freitag) das fünfte kostenlose Update für die PC-Version von Monster Hunter: World veröffentlichen. Mit dem Update kommen die Bestie Behemoth sowie Kooperationsausrüstung und Palico-Rüstung basierend auf den Dragoons (Kooperation mit Final Fantasy 14) ins Spiel. Den besonderen Auftrag kann man bei der "Ernsten Wildexpertin in Astera" annehmen, nachdem man das Spiel abgeschlossen hat (JR 16 oder höher). Dieser Auftrag ist zeitlich unbegrenzt verfügbar.Wichtige neue Inhalte:Fehlerbehebungen:Mit dem Patch 5.1, der im Januar oder Februar 2019 erscheinen wird, sollen übrigens 21:9-Monitore unterstützt werden (aber nicht in den Zwischensequenzen).