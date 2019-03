Monster Hunter: World: PC-Version hat viel zu den Gesamtverkäufen beigetragen, vor allem in Europa - 4Players.de

Der PC war die zweitgrößte Plattform für Monster Hunter: World , verriet Antoine Molant (EMEA und UK Marketing Director bei Capcom) in einem Interview mit PC Games Insider . Demnach hat sich die Monsterjagd auf dem PC besser verkauft als auf der Xbox One. Die meisten Verkäufe hat das Spiel sehr wahrscheinlich auf der PlayStation 4 verzeichnet.Antoine Molant: "[Die PC-Version] hat sehr viel dazu beigetragen, die Gesamtperformance zu steigern. Während wir immer versuchen, unsere unterschiedlichen Zielgruppen gleich zu behandeln, waren die Konsolen bei Monster Hunter: World die führenden Plattformen und die PC-Fassung musste zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Dies hat tatsächlich geholfen, da die PC-Version ein eigenes Fenster für Promotion, PR und Marketing hatte. In einigen Ländern wie Deutschland oder Russland schnitt auch die PC-Version sehr gut ab. All das hat unseren Erfolg in Europa wirklich gefördert."Aufgrund des großen Erfolgs von mit Monster Hunter: World sei auch die Erweiterung Monster Hunter: World - Iceborne ein Schlüsselprojekt für Capcom, auch wenn das Add-on zunächst für die Konsolen und abermals später für PC erscheinen wird.Monster Hunter: World erschien im Januar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Fassung folgte im August 2018. Bis Ende Dezember 2018 verkaufte sich Monster Hunter: World auf allen Plattformen über 11,9 Mio. Mal. Es ist das meistverkaufte Spiel aus dem Hause Capcom aller Zeiten, sofern man Re-Releases, Remakes und Remaster nicht berücksichtigt. Zählt man sämtliche Versionen der Capcom-Titel zusammen, dann liegt Street Fighter 2 mit 14,05 Mio. Verkäufen auf der Pole Position, gefolgt von Monster Hunter: World (11,9 Mio.), Resident Evil 5 (11 Mio.), Street Fighter 4 (9 Mio.) und Resident Evil 6 (8,7 Mio.).Letztes aktuelles Video: The Witcher 3 Wild Hunt Collaboration - Launch Trailer