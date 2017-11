The Elder Scrolls 5: Skyrim VR: Video: Entwickler sprechen über die VR-Version des Rollenspiels - 4Players.de

In der kommenden Woche wird Skyrim VR (zunächst) für PlayStation VR erscheinen . In der VR-Version des Rollenspiels kann man Magie jetzt unabhängig mit jeder Hand einsetzen (zwei Ziele gleichzeitig angreifen) und mit "echten" Bewegungen Schwerter schwingen, Schläge blocken und Pfeile abschießen. Über die Umsetzung der VR-Umsetzung sprechen die Entwickler (Bethesda Game Studios) im folgenden Video. The Elder Scrolls 5: Skyrim VR wird am 17. November für PlayStation VR veröffentlicht (Preis: 69,99 Euro). Skyrim VR enthält das Grundspiel sowie alle offiziellen Add-ons, darunter Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn. Die Unterstützung für weitere Plattformen (HTC Vive) folgt 2018.Letztes aktuelles Video: Die Entwicklung von Skyrim für VR